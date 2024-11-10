Красной икре предрекли подорожание на 20% к Новому году

В России цены на красную икру вырастут на 20% к Новому году и в два раза по сравнению с концом 2023 года. Причина — уменьшение улова на Дальнем Востоке, Сахалине и Камчатке, сообщает Mash.

Теперь за килограмм лососёвой красной икры оптовики просят девять тысяч рублей вместо 5500-6000 рублей, как в 2023 году. На сайтах цена ещё выше — 13 200 за килограмм. Подорожание произошло из-за ужесточения процесса получения сертификатов, снижения количества поставок и уменьшения спроса из-за высоких цен. Представители рынка считают, что к новогодним праздникам стоимость станет ещё выше на две-три тысячи рублей.

Оптовики в разговоре с телеграм-каналом предупредили, что на рынке стали торговать подделкой из-за указанных выше причин. Рыбаки находят варианты попроще и подешевле, чтобы не сталкиваться с трудностями. Поэтому теперь икру стали разводить минеральной водой для увеличения веса банки. Из-за этого теряется вкус продукта, цвет и оболочка икринок. Эксперты советуют обращать внимание на цвет икры, чтобы обезопасить себя от подделок. Продукция должна быть яркой и насыщенной, а не прозрачной.