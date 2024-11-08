Золотой бутерброд: Эксперт рыбного рынка спрогнозировал стоимость красной икры к Новому году

Цены на красную икру в преддверии новогодних праздников интересуют многих россиян, особенно на фоне новостей о плохой путине лососевых. О том, чего нам ждать от ценников в декабре, Life.ru просил у эксперта рыбного рынка, создателя сети рыбных магазинов «Курильский берег» Алексея Рудько, и хороших новостей для вас у него практически нет.

В современных реалиях найти недорогую икру будет сложно, признаётся наш эксперт. Ситуация в этом году сложилась не лучшим образом: рыбодобытчики поймали очень мало сырья, а соответственно, и икра будет если не в дефиците, то близко к тому.

В этом году цена на икру даже в самый пик сезона, когда она должна быть самой низкой, была в два раза выше, чем в 2023-м. В прошлом году стоимость икры на опте составляла 3,5 — 4 тысячи рублей за килограмм, а сегодня подскочила до 7,5-8 тысяч за килограмм. К Новому году будет ещё дороже. эксперт рыбного рынка Алексей Рудько.

Некоторые продавцы, по словам собеседника Life.ru, умудрются хитрить, чтобы поднять продажи. В прошлом году, вспоминает Рудько, она тоже говорили, мол, «улов плохой, икры мало», а по итогу многие из них до сих пор продают прошлогоднюю.

«Если говорить о розничных ценах для потребителя, то за один килограмм икры придётся выложить 12-13 тысяч рублей. И то, за такую цену ещё придётся поискать. Не стоит забывать о том, что каждый вид икры по-разному стоит. Горбуша — самая ходовая, она дешевле всего. Кета — ещё дороже, но самая дорогая — нерка», — рассказал собеседник Life.ru.