Роскачество открестилось от фейкового «списка красной икры с кишечной палочкой»
SHOT ПРОВЕРКА: В Роскачестве опровергли проверки красной икры в этом году
Роскачество не проводило исследование красной икры в этом году. Об этом сообщили SHOT ПРОВЕРКЕ в пресс-службе организации, опровергая информацию, распространённую 7 ноября в Telegram-каналах и СМИ.
В декабре 2023 года в красной икре восьми российских производителей была выявлена кишечная палочка. Однако в текущем году аналогичные исследования не проводились и не планируются, отметили в Роскачестве.
Согласно опубликованным данным, бактерии были обнаружены в продукции компаний «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Лента», «Сахалин рыба», Royal Black, «Форвард-С» и «Московский рыбокомбинат».
Напомним, что в канун прошлого Нового года проект SHOT ПРОВЕРКА совместно с Роскачеством проверили традиционное праздничное блюдо — красную икру. Производители были разные. Результаты оказались тревожные: в некоторых банках нашлись кишечная палочка и другие патогены.
Life.ru