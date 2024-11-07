Роскачество открестилось от фейкового «списка красной икры с кишечной палочкой»

Роскачество не проводило исследование красной икры в этом году. Об этом сообщили SHOT ПРОВЕРКЕ в пресс-службе организации, опровергая информацию, распространённую 7 ноября в Telegram-каналах и СМИ.

В декабре 2023 года в красной икре восьми российских производителей была выявлена кишечная палочка. Однако в текущем году аналогичные исследования не проводились и не планируются, отметили в Роскачестве.

Согласно опубликованным данным, бактерии были обнаружены в продукции компаний «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Лента», «Сахалин рыба», Royal Black, «Форвард-С» и «Московский рыбокомбинат».