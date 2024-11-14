Цены на мясо краба в России взвинтили на 15%
SHOT ПРОВЕРКА: В России подняли цены на крабовое мясо на 15%
Ловля крабов. Фото © Shuttersotck / FOTODOM / NOPPHARAT718
Поставщики крабов взвинтили цены на дары моря — теперь за килограмм крабового мяса просят около 1 тысячи рублей, что на 15% больше показателей предыдущего месяца. При этом подорожание коснулось всех частей краба. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.
Сильнее всего увеличилась стоимость фаланг, которые теперь оцениваются в 8 тысяч рублей за 1 килограмм. Салатное мясо стоит около 3,5 тысячи рублей за кг. Однако ближе к Новому году цена может вновь подскочить.
Подорожание краба уже прочувствовали на себе рестораны. Теперь им приходится повышать цены на блюда с морепродуктами. Представители предприятий общепита считают такие меры несправедливыми, ведь при разморозке брикет весом в килограмм теряет от 25% до 40% «мяса». В результате на весах остаётся всего 600 граммов чистого краба. Речь идёт о салатном мясе, которое представляет собой микс из разных частей морепродукта. Эта часть является самой дешёвой.
Ранее эксперт рыбного рынка Рудько рассказал, что цена килограмма красной икры к Новому году увеличится до 13 тысяч. По его словам, в этом году удалось выловить не так много рыбы, поэтому икра будет если не в дефиците, то близко к тому.