Цены на мясо краба в России взвинтили на 15%

Поставщики крабов взвинтили цены на дары моря — теперь за килограмм крабового мяса просят около 1 тысячи рублей, что на 15% больше показателей предыдущего месяца. При этом подорожание коснулось всех частей краба. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Сильнее всего увеличилась стоимость фаланг, которые теперь оцениваются в 8 тысяч рублей за 1 килограмм. Салатное мясо стоит около 3,5 тысячи рублей за кг. Однако ближе к Новому году цена может вновь подскочить.

Подорожание краба уже прочувствовали на себе рестораны. Теперь им приходится повышать цены на блюда с морепродуктами. Представители предприятий общепита считают такие меры несправедливыми, ведь при разморозке брикет весом в килограмм теряет от 25% до 40% «мяса». В результате на весах остаётся всего 600 граммов чистого краба. Речь идёт о салатном мясе, которое представляет собой микс из разных частей морепродукта. Эта часть является самой дешёвой.