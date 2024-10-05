«Шоколад, мёд и краб»: Китайцы бросились скупать продукты, привезённые с Дальнего Востока

В Китае вырос спрос на российские товары, которые привозят из Приморского края и перепродают местным жителям. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА. Больше всего китайцы скупают и везут к себе на родину шоколад, мёд, масло, крупы и краба. Российские товары считаются для жителей КНР экологичными и натуральными.

По информации телеграм-канала, на фоне повышенного спроса в китайских городах, которые находятся рядом с российской границей, начали открываться специализированные магазины русской еды. Больше всего точек открыто в городе Хуньчунь. При этом привозят российские товары именно для китайцев.

Продукты стоят немного дороже, чем в России. Например, банка липового мёда из Приморья обойдётся в 85 юаней (1150 рублей). Компании из РФ экспортировали в Китай более 600 тонн этого продукта за 2023 год. Кроме того, около девяти тонн живого краба было отправлено в китайский город Фуюань. Ранее продавцы могли отправлять эту продукцию только в замороженном состоянии.