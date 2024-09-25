Путин: Россия вышла в мировые лидеры по поставкам продуктов питания 25 сентября, 13:10 Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия заняла лидирующие позиции в ряде международных направлений, в частности наша страна является основным поставщиком продуктов питания на мировой рынок. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.

«По некоторым направлениям, например, по поставкам продуктов питания, Россия уже вышла в число ведущих мировых экспортёров. Такой результат — это, конечно, в первую очередь заслуга специалистов, трудовых коллективов предприятий, а также институтов развития, руководителей регионов и федеральных органов власти, которые оказывают им поддержку», — пояснил российски лидер.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что российская экономика в период с 2024 по 2027 год вырастет на 13%. Он подчеркнул, что по сравнению с апрельскими сценарными условиями многие параметры были существенно улучшены.

Авторы Татьяна Миссуми