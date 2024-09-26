Экономист оценил роль России на мировом рынке экспорта продуктов питания
Экономист Масленников: РФ стала одним из ведущих экспортёров продовольствия
Россия становится лидером среди стран на мировом рынке продовольствия, несмотря на «пересмотр экспортных коридоров». Таким мнением поделился с RT экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.
«Это действительно так. Скажем, по тем же самым зерновым временами бываем на первом месте, потом откатываемся на второе, потом опять возвращаемся на первое. Поэтому здесь всё достаточно серьёзно», — рассказал эксперт.
По его словам, сейчас налажен стабильный коридор поставок продукции в Китай, который покупает у России и пиво, и мороженое, и соль, и даже мясную продукцию. Появляются новые точки сбыта продуктов питания. Если в прошлом году Турция активно покупала пшеницу, то сегодня объёмы поставок в эту страну сократились, зато появились другие страны, куда перенаправляют продукт: Юго-Восточная Азия и Африка. При этом важно, чтобы экспорт не исходил в первую очередь из вопроса продовольственной безопасности страны, добавил экономист.
Напомним, накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия вошла в число ведущих мировых экспортёров по поставкам продуктов питания. Он назвал это заслугой специалистов, трудовых коллективов предприятий и институтов развития. Также глава государства подчеркнул о важности наращивания несырьевого неэнергетического экспорта. Для этого стране необходимо стимулировать своих экспортёров и оказывать им различную поддержку.