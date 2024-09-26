Экономист оценил роль России на мировом рынке экспорта продуктов питания

«Это действительно так. Скажем, по тем же самым зерновым временами бываем на первом месте, потом откатываемся на второе, потом опять возвращаемся на первое. Поэтому здесь всё достаточно серьёзно», — рассказал эксперт.

По его словам, сейчас налажен стабильный коридор поставок продукции в Китай, который покупает у России и пиво, и мороженое, и соль, и даже мясную продукцию. Появляются новые точки сбыта продуктов питания. Если в прошлом году Турция активно покупала пшеницу, то сегодня объёмы поставок в эту страну сократились, зато появились другие страны, куда перенаправляют продукт: Юго-Восточная Азия и Африка. При этом важно, чтобы экспорт не исходил в первую очередь из вопроса продовольственной безопасности страны, добавил экономист.