Путин призвал наращивать несырьевой неэнергетический экспорт в России
Россия должна нарастить объёмы несырьевого неэнергетического экспорта. Для этого стране необходимо стимулировать своих экспортёров и оказывать им различную поддержку. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.
«Принципиально важно стимулировать выход российских компаний на рынки товаров с высокой добавленной стоимостью, увеличить т. н. несырьевой неэнергетический экспорт, в том числе поставки товаров машиностроения, продуктов питания», — подчеркнул глава государства.
По словам Путина, России нужно «повысить эффективность финансовой и информационной поддержки экспорта», а также более активно придумывать и создавать логистическую, транспортную инфраструктуру и площадки для производственной кооперации.
Напомним, что сегодня у главы государства по расписанию проходит заседание Президиума Госсовета по вопросам экспорта. Главной темой встречи стала возрастающая роль регионов в развитии экспортного потенциала России. На заседании присутствуют: Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров, Секретарь Государственного совета Российской Федерации Алексей Дюмин, Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, мэр Москвы Сергей Собянин и другие политики.
Life.ru