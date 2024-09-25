Путин призвал наращивать несырьевой неэнергетический экспорт в России

Россия должна нарастить объёмы несырьевого неэнергетического экспорта. Для этого стране необходимо стимулировать своих экспортёров и оказывать им различную поддержку. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.

«Принципиально важно стимулировать выход российских компаний на рынки товаров с высокой добавленной стоимостью, увеличить т. н. несырьевой неэнергетический экспорт, в том числе поставки товаров машиностроения, продуктов питания», — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, России нужно «повысить эффективность финансовой и информационной поддержки экспорта», а также более активно придумывать и создавать логистическую, транспортную инфраструктуру и площадки для производственной кооперации.