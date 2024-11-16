В России выросли цены на главный новогодний фрукт

За год цены на мандарины в России подскочили на 23%. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, главный новогодний продукт может подорожать ещё больше.

В пресс-службе АТОЛ пояснили, что один килограмм мандаринов можно в среднем купить за 191 рубль. Причём самыми дорогими окажутся китайские и марокканские — их стоимость может доходить до 300 рублей за килограмм. В организации отметили, что поставки цитрусов из Марокко ограничены из-за санкций и нестабильной ситуации в стране-поставщике.

Кандидат экономических наук Николай Кульбака рассказал телеграм-каналу, что главные новогодние фрукты дорожают из-за затрат на логистику. По словам эксперта, поставки цитрусов проходят в штатном режиме, несмотря на экономическую обстановку в странах-поставщиках. В ином случае в магазинах бы возник дефицит. Специалист спрогнозировал, что цитрусовые подорожают на 5–6% перед новогодними праздниками.