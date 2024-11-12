Эксперт раскрыл, хватит ли россиянам мандаринов на Новый год

По словам председателя Ассоциации экспортёров фруктов и овощей Эгейского региона Хайреттина Учака, в этом году в Турции ожидается хороший урожай мандаринов и нет никаких проблем с экспортом в Россию. Поэтому гражданам не стоит волноваться о том, что «новогодний допинг» будет в дефиците.

«Урожай мандаринов в этом году хороший, никаких проблем не возникнет», — сказал Учак в беседе с РИА «Новости».

Как сообщил Игорь Караваев, председатель президиума АКОРТ, Турция занимает примерно 11% всего ассортимента цитрусовых и в среднем 23-25% ассортимента апельсинов в розничных сетях. По результатам десяти месяцев 2023 года в Россию было импортировано свыше 460 тысяч тонн мандаринов, из которых 51% поступило из Турции.