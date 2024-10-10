Дефицит мандаринов не исключён в России перед Новым годом
Министр Джопуа: Абхазия не сможет полностью закрыть дефицит мандаринов в РФ
Имеющийся дефицит цитрусов в России удастся закрыть за счёт поставок из Абхазии лишь частично. Об этом рассказал министр сельского хозяйства республики Беслан Джопуа. По его словам, в основном цитрусовые из республики покупает юг РФ.
«У нас покупатели со всех краёв России <...>, но и Москва, конечно. Если в Москве будет дефицит мандаринов и будет запрос, мы готовы поставлять мандарины, но полностью обеспечить рынок мы вряд ли сможем», – пояснил Джопуа в беседе с агентством «Москва».
Ранее Life.ru объяснил, почему виноград нельзя назвать безобидной ягодой. Всё дело в высоком содержании сахара в продукте. Поэтому виноград следует потреблять с осторожностью людям с сахарным диабетом, ожирением или циррозом печени.
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