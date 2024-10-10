Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
10 октября, 09:28

Дефицит мандаринов не исключён в России перед Новым годом

Министр Джопуа: Абхазия не сможет полностью закрыть дефицит мандаринов в РФ

Имеющийся дефицит цитрусов в России удастся закрыть за счёт поставок из Абхазии лишь частично. Об этом рассказал министр сельского хозяйства республики Беслан Джопуа. По его словам, в основном цитрусовые из республики покупает юг РФ.

«У нас покупатели со всех краёв России <...>, но и Москва, конечно. Если в Москве будет дефицит мандаринов и будет запрос, мы готовы поставлять мандарины, но полностью обеспечить рынок мы вряд ли сможем»,пояснил Джопуа в беседе с агентством «Москва».

Россиянам назвали экзотические фрукты, которые можно вырастить прямо в квартире
Россиянам назвали экзотические фрукты, которые можно вырастить прямо в квартире

Ранее Life.ru объяснил, почему виноград нельзя назвать безобидной ягодой. Всё дело в высоком содержании сахара в продукте. Поэтому виноград следует потреблять с осторожностью людям с сахарным диабетом, ожирением или циррозом печени.

Обложка ©

Freepik / jcomp

Мария Любицкая
  • Новости
  • Новости экономики
  • Абхазия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров