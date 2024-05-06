Врач объяснила, почему виноград нельзя назвать безобидной ягодой

Впереди лето, а это значит, что россиян ждёт сезон свежих ароматных ягод. Какая из них считается наиболее вредной, рассказала врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова. По её мнению, таковой является виноград, поскольку содержит большое количество сахара. Поэтому маленькие сладкие плоды не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом, ожирением или циррозом печени.

"Помимо того, он стимулирует выработку желудочного сока, поэтому его не стоит употреблять в период обострения людям с язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки", — предупредила врач в беседе с "Газетой.ru".

В среднем в 100 граммах винограда содержится 16 г сахара, поэтому его чрезмерное употребление может привести к набору веса. Калорийность ягоды при этом составляет от 60 до 78 ккал на 100 граммов, однако она стимулирует аппетит из-за высокого гликемического индекса. Кроме того, виноград считается сильным аллергеном из-за большого количества витамина С, а его косточки могут содержать токсичные соединения, которые могут вызвать расстройство желудка при употреблении в больших количествах, резюмировала гастроэнтеролог.