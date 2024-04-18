Россиянам рассказали, как вырастить виноград в средней полосе России Биолог Наполов: В средней полосе РФ можно вырастить более экологически чистый виноград 18 апреля, 06:09 В средней полосе РФ можно вырастить более экологически чистый виноград. Обложка © Freepik.com/pvproductions

Многие считают самыми "виноградными" регионами России Крым и Кубань, однако эксперты говорят, что выращивать лозы можно даже в средней полосе нашей страны. Причём у этой территории есть некоторые преимущества для виноградарства. Об этом Life.ru рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов.

Виноград в средней полосе у нас растёт. Не все сорта, но "изабелла", например, прекрасно в наших условиях и растёт, и вызревает, и даже на зиму укрывать не надо. Селекционированием можно заниматься везде, где он растёт, и современные технологии позволяют это сделать. Виталий Наполов Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Виноградарство предполагает использование большого количества химии от вредителей, но, поскольку средняя полоса для винограда новый район, болезней и вредителей здесь меньше, подчеркнул эксперт. Значит, можно использовать меньше химии и получить более экологически чистый продукт.

Для наилучшего выращивания винограда в Центральной России и средней полосе потребуются среднесуглинистые почвы — нейтральные или близкие к нейтральным, солнечные южные склоны, хороший полив, удобрения. Со шпалер на зиму придётся снимать и укрывать отдельные сорта, кроме самого популярного винного сорта "изабелла" — он прекрасно вырастет и так, добавил Наполов.

Напомним, ранее Алексей Говырин в беседе с Life.ru рассказывал о необходимости повысить спрос на отечественные вина. Так, по его словам, один из вариантов решения проблемы — развитие виноделия не только в Крыму и Краснодарском крае, но и, например, в средней полосе России.

Авторы Александра Вишнякова