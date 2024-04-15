"Продвигаемся на север": В Госдуме рассказали, как повысить спрос на российское вино

Импортные вина, несмотря на подорожание, по-прежнему занимают центральное место на полках в супермаркетах, а отечественную продукцию чаще всего можно найти где-то на задворках прилавков или же на уровне пола. О том, как же повысить спрос на отечественную продукцию, в беседе с Life.ru рассказал член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Так, по его словам, один из вариантов решения проблемы — развитие виноделия не только в Крыму и Краснодарском крае, но и, например, в Ивановской и Владимирской областях.

"Крымская местность отличается разнообразием терруаров, потенциал которых ещё до конца не раскрыт. Несмотря на то что в Крыму не так много новых винных проектов, они умеют впечатлить своими масштабами и концепциями. Ещё один из вариантов решения отраслевой проблемы —продвижение на север: развитие виноделия не только в Крыму и Краснодарском крае, но и, например, в Ивановской и Владимирской областях есть мощности и для выращивания, и для производства", — отметил парламентарий.

Что касается розничного сбыта, то, по словам депутата, здесь прослеживается некий сговор иностранных производителей с торговыми сетями, последние специально выставляют их товар на видные места и активно пиарят. Такой ход западные производители используют ещё с постперестроечных времён, подчеркнул Говырин. Также депутат считает, что российские рестораны должны отказываться от импортных вин в пользу отечественных. В данном вопросе необходима детальная проработка с крупнейшими управленцами этой отрасли, указал собеседник Life.ru.

"Я уверен, что у них очень много в перечне и в меню импортных напитков, которые никто не покупает. Они закуплены зачем-то, но являются так называемыми, по-бухгалтерски, непродаваемыми остатками. По сути, они тратят деньги впустую. Если этот анализ будет проведён по итогам квартала, полугодия или года, то эти остатки вполне логично и экономически выгодно будет исключить, заменив их на что-то популярное отечественное", — добавил депутат.