Нужна реклама: Россияне поделились мнением об отечественных винах
Больше половины россиян считают отечественные вина хорошими
Большая часть россиян положительно относится к винам отечественного производства. Больше половины респондентов уверены, что они качественные (56%), а многие считают, что такие напитки способны конкурировать с иностранными брендами (62%).
Согласно исследованию SimpleWine, результаты которого привела "Газета.ru", многие считают необходимым развивать винную культуру в России (73%). Участники опроса уверены, что отечественные вина недооценены по причине стереотипов и предубеждений.
Около 38% опрошенных предложили усилить рекламу брендов российского вина в качестве мер поддержки. Столько же респондентов предлагают проведение винных фестивалей и выставок и рекламу российского виноделия в целом (37%).
Треть респондентов готовы заплатить больше 1500 рублей за бутылку качественного отечественного вина. Больше всего таких среди молодого поколения (21–25 лет). Около 17% россиян могут потратить от 500 до 800 рублей за бутылку, а 14% — 800–1000 рублей.
Ранее Life.ru писал, что порядок употребления алкогольных напитков не влияет на тяжесть похмелья. Учёные пришли к выводу, что похмельный синдром появляется в любом случае, если выпить больше положенной нормы.
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