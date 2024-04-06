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5 апреля, 22:06

Нужна реклама: Россияне поделились мнением об отечественных винах

Больше половины россиян считают отечественные вина хорошими

Большая часть россиян положительно относится к винам отечественного производства. Больше половины респондентов уверены, что они качественные (56%), а многие считают, что такие напитки способны конкурировать с иностранными брендами (62%).

Согласно исследованию SimpleWine, результаты которого привела "Газета.ru", многие считают необходимым развивать винную культуру в России (73%). Участники опроса уверены, что отечественные вина недооценены по причине стереотипов и предубеждений.

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Около 38% опрошенных предложили усилить рекламу брендов российского вина в качестве мер поддержки. Столько же респондентов предлагают проведение винных фестивалей и выставок и рекламу российского виноделия в целом (37%).

Треть респондентов готовы заплатить больше 1500 рублей за бутылку качественного отечественного вина. Больше всего таких среди молодого поколения (21–25 лет). Около 17% россиян могут потратить от 500 до 800 рублей за бутылку, а 14% — 800–1000 рублей.

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Ранее Life.ru писал, что порядок употребления алкогольных напитков не влияет на тяжесть похмелья. Учёные пришли к выводу, что похмельный синдром появляется в любом случае, если выпить больше положенной нормы.

Обложка ©

Unsplash / Kelsey Knight

Каринэ Гевондян
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