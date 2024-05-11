Россиянам назвали экзотические фрукты, которые можно вырастить прямо в квартире Эксперты назвали цитрусы и хурму неприхотливыми фруктами для выращивания дома 11 мая, 14:52 Некоторые фрукты можно вырастить на подоконнике. Обложка © Freepik / jcomp

Экзотические фрукты можно выращивать в домашних условиях прямо на подоконнике. Об этом пишет Ura.ru, уточняя, какие именно растения хорошо приживутся в непривычных для них условиях в России.

На первом месте идут цитрусовые. Лимоны, мандарины, апельсины, грейпфруты и помело хорошо прорастут из обычных косточек. Но горшок с землёй следует поставить в очень тёплое место в доме и следить, чтобы температура воздуха была на уровне +25 градусов. Однако плоды появятся только лет через десять.

На втором месте — хурма. Зимой этому фрукту требуются влага и прохлада. Брать для посева можно только свежие семена, замороженные прорасти не смогут. Первые плоды порадуют хозяев дома через семь лет. На третьей позиции — личи. Для него понадобятся высокая влажность почвы и температура воздуха +30 градусов. Плодоносить растение будет через восемь-десять лет.

Также дома можно попробовать вырастить авокадо или манго. В первом случае плоды появятся на третий год, во втором — через семь лет. Для лучшего результата нужно взять косточки из зрелых фруктов и сначала подержать их в воде.

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Авторы Татьяна Миссуми