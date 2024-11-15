Россиян перед Новым годом предупредили, что мандарины могут «дать по зубам»

Ёлка, салют, подарки, салат «Оливье» и, конечно же, мандарины. Есть вещи, без которых большинство россиян не может представить себе Новый год. Однако, как оказалось, любимый миллионами праздничный фрукт является источником серьёзной опасности для здоровья. Об этом рассказала главврач стоматологического центра, ортодонт Мария Михайлова.

Собеседница портала «Страсти» отметила, что кислые фрукты и ягоды, например, мандарины, апельсины, малина, голубика и другие призваны наполняют организм кислотами. Однако, кроме пользы, они могут сильно навредить полости рта, разрушив зубную эмаль.

«Эти продукты меняют pH полости рта, повышая кислотность и, как следствие, способствуя размягчению зубной эмали, что приводит к эрозийным процессам», — подчеркнула кандидат медицинских наук.

Деструктивное влияние на зубы оказывают и кисломолочные продукты, содержащие не только кислоты, но и сахара. Они создают благоприятную среду для размножения бактерий, продукты жизнедеятельности которых наносят дополнительный вред. Тем не менее, полностью отказываться от любимых лакомств не стоит.