Россиянам рассказали, как из 300 граммов фейхоа сделать витаминную бомбу против простуды

Осенью необходимо употреблять витамины, чтобы эффективно справиться с сезонными заболеваниями. Шеф-повар Александр Белькович уверен, что укреплять здоровье можно с помощью микса вкусных и полезных продуктов, поэтому он составил для россиян рецепт напитка против простуды.

Восполнить дефицит витаминов помогут цитрусовые и фейхоа, из которых можно приготовить компот. Эксперт предложил взять три мандарина, 300 г фейхоа, 200 г сахара и 10 г душицы. Рецепт чудодейственного напитка он раскрыл в беседе с «Вечерней Москвой».

«Перед приготовлением компота фейхоа следует промыть, удалить кончики и разрезать пополам. Цитрусовые следует очистить от кожицы и отодрать белые слои на поверхности плода. Затем кипятим воду, постепенно погружаем в неё фейхоа, мандарины, сахар и душицу», — отметил шеф-повар.