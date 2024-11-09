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9 ноября, 14:58

Россиянам рассказали, как из 300 граммов фейхоа сделать витаминную бомбу против простуды

Шеф-повар Белькович: Напиток из цитрусов и фейхоа поможет в борьбе с простудой

Осенью необходимо употреблять витамины, чтобы эффективно справиться с сезонными заболеваниями. Шеф-повар Александр Белькович уверен, что укреплять здоровье можно с помощью микса вкусных и полезных продуктов, поэтому он составил для россиян рецепт напитка против простуды.

Восполнить дефицит витаминов помогут цитрусовые и фейхоа, из которых можно приготовить компот. Эксперт предложил взять три мандарина, 300 г фейхоа, 200 г сахара и 10 г душицы. Рецепт чудодейственного напитка он раскрыл в беседе с «Вечерней Москвой».

«Перед приготовлением компота фейхоа следует промыть, удалить кончики и разрезать пополам. Цитрусовые следует очистить от кожицы и отодрать белые слои на поверхности плода. Затем кипятим воду, постепенно погружаем в неё фейхоа, мандарины, сахар и душицу», — отметил шеф-повар.

Осенний напиток будет готов через 15 минут, добавил собеседник издания. К слову, пить его можно как в горячем, так и в холодном виде.

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Ранее врач составила для россиян «осенне-зимний» рацион питания. А кардиолог предложила «осеннее» меню для здоровья сердца.

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Борис Эльфанд
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