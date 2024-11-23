Чистая физика: Назван неожиданный фактор сокращения срока годности продуктов

Далеко не все задумываются об этом, но измельчение продуктов способствует сокращению их срока годности. Этот процесс легко можно объяснить с помощью физики. Как отметил доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов, всё дело в увеличении площади соприкосновения пищи с воздухом.

«А значит, что большее количество молекул кислорода и влаги может вступить во взаимодействие с поверхностью продукта. Кислород способствует окислению, а вода — развитию микроорганизмов, таких как бактерии и плесень», — отметил эксперт.

По его словам, чем площадь контакта продукта с воздухом больше, тем быстрее он испортится. Данный эффект можно наблюдать, к примеру, если натереть морковь. Кроме того, при измельчении нарушается целостность клеток, из-за чего ферменты выходят наружу и начинают взаимодействовать с воздухом. Этим объясняется почернение фруктов.