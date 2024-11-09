Ожирение и диабет: Почему нельзя отказываться от завтрака

Отказ от завтрака может спровоцировать серьёзные проблемы со здоровьем, заявила врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева. По её словам, люди, пропускающие утренний приём пищи, в школе или на работе могут питаться неправильно, что приводит к повышению аппетита вечером.

Кандидат медицинских наук в беседе «Газетой.ru» почеркнула, что если не получать необходимые калории и полезные вещества в течение дня, то к вечером можно переесть. Это чревато развитием некоторых недугов.

«В течение дня они могут есть какую-то пищу, перекусывать, даже есть фастфуд, но при этом всё равно остаются голодными, потому что не ели сытную, здоровую еду. И несколько приёмов пищи вечером и перед сном могут привести к проблемам с весом, ожирению и диабету второго типа», — заявила эксперт.