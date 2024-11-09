Ожирение и диабет: Почему нельзя отказываться от завтрака
Врач Михалева: Отказ от завтрака может привести к ожирению и диабету
Отказ от завтрака может спровоцировать серьёзные проблемы со здоровьем, заявила врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева. По её словам, люди, пропускающие утренний приём пищи, в школе или на работе могут питаться неправильно, что приводит к повышению аппетита вечером.
Кандидат медицинских наук в беседе «Газетой.ru» почеркнула, что если не получать необходимые калории и полезные вещества в течение дня, то к вечером можно переесть. Это чревато развитием некоторых недугов.
«В течение дня они могут есть какую-то пищу, перекусывать, даже есть фастфуд, но при этом всё равно остаются голодными, потому что не ели сытную, здоровую еду. И несколько приёмов пищи вечером и перед сном могут привести к проблемам с весом, ожирению и диабету второго типа», — заявила эксперт.
Она рекомендовала людям, склонным к перееданию, не пропускать завтрак, обед и ужин. В ином случае допускается двухразовое питание: поздний завтрак и ранний ужин. Тем не менее, в ряде случаев отказ от завтрака может создать замкнутый круг, когда человек не успевает проголодаться за ночь и утром ничего не ест, отметила врач.
Ранее россиянам объяснили, какие продукты нельзя есть на завтрак, чтобы не заработать гастрит и ожирение. Кроме того, врач назвал самый вредный суп.