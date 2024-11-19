Диетолог назвал идеальное меню для укрепления иммунитета в сезон простуд

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал главное правило питания, которое поможет не заболеть в сезон простуд. В беседе с URA.ru он заявил, что рацион должен быть разнообразным, тогда организм будет получать необходимое количество витаминов и минералов.

Например, нельзя весь день сидеть на гречке, огурцах и варёной куриной грудке. Можно продолжать питаться правильно, но при этом дополнить меню другими блюдами. На завтрак можно приготовить овсяную кашу с добавлением замороженных ягод и мёда. На обед — поесть суп с цельнозерновым хлебом (источник пищевых волокон и цинка) и салат из квашеной капусты, которая богата не только пробиотиками, но и витаминами группы B и C.

«Добавляя квашеные овощи в свой рацион, вы не только разнообразите меню, но и значительно укрепите иммунитет. Они отлично сочетаются с мясными и рыбными блюдами, а также могут служить самостоятельным гарниром», — отметил Гинзбург.

В свою очередь, на ужин можно съесть творог со сметаной и фруктами или йогурт с отрубями. Диетолог отметил, что молочные продукты поддерживают микрофлору и усиливают защитные функции организма. Отличным напитком для укрепления иммунитета, по словам врача, станет отвар из шиповника — рекордсмена по содержанию витамина С.