Диетолог перечислила продукты, которые помогут согреться в холода
Диетолог Корсева: Согреться в холода помогут горячие супы и жирная рыба
Холодное время года можно перенести гораздо проще, если соблюдать правильное питание. Чтобы не мёрзнуть и быть в хорошем расположении духа, осенью и зимой надо есть больше продуктов с высокой энергетической ценностью. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог Екатерина Корсева в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
По словам доктора, для согрева нужны жирные продукты и пища с высокой теплоёмкостью. Это может быть молоко или сливки. В обед следует есть горячие супы. Подойдут блюда в виде пюре с добавлением сливочного масла и сливок.
На ужин можно полакомиться жирной рыбой, она также обладает согревающим эффектом. Дополнить её можно гречкой опять же со сливочным маслом, заключила эксперт.
Ранее были названы продукты, которые помогут восстановить психическое здоровье. В их числе горох, красная фасоль, фундук, фисташки, миндаль, каштаны, грибы, шпинат, брокколи и цветная капуста. Дело в том, что в них содержится спермидин — органическое соединение, которое запускает процесс очищения клеток от повреждённых компонентов и продлевает их жизнь. Это ускоряет восстановление после стресса и способствует улучшению психоэмоционального состояния.