Диетолог перечислила продукты, которые помогут согреться в холода

Холодное время года можно перенести гораздо проще, если соблюдать правильное питание. Чтобы не мёрзнуть и быть в хорошем расположении духа, осенью и зимой надо есть больше продуктов с высокой энергетической ценностью. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог Екатерина Корсева в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам доктора, для согрева нужны жирные продукты и пища с высокой теплоёмкостью. Это может быть молоко или сливки. В обед следует есть горячие супы. Подойдут блюда в виде пюре с добавлением сливочного масла и сливок.

На ужин можно полакомиться жирной рыбой, она также обладает согревающим эффектом. Дополнить её можно гречкой опять же со сливочным маслом, заключила эксперт.