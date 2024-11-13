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13 ноября, 10:54

Диетолог перечислила продукты, которые помогут согреться в холода

Диетолог Корсева: Согреться в холода помогут горячие супы и жирная рыба

Холодное время года можно перенести гораздо проще, если соблюдать правильное питание. Чтобы не мёрзнуть и быть в хорошем расположении духа, осенью и зимой надо есть больше продуктов с высокой энергетической ценностью. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог Екатерина Корсева в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам доктора, для согрева нужны жирные продукты и пища с высокой теплоёмкостью. Это может быть молоко или сливки. В обед следует есть горячие супы. Подойдут блюда в виде пюре с добавлением сливочного масла и сливок.

На ужин можно полакомиться жирной рыбой, она также обладает согревающим эффектом. Дополнить её можно гречкой опять же со сливочным маслом, заключила эксперт.

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Ранее были названы продукты, которые помогут восстановить психическое здоровье. В их числе горох, красная фасоль, фундук, фисташки, миндаль, каштаны, грибы, шпинат, брокколи и цветная капуста. Дело в том, что в них содержится спермидин — органическое соединение, которое запускает процесс очищения клеток от повреждённых компонентов и продлевает их жизнь. Это ускоряет восстановление после стресса и способствует улучшению психоэмоционального состояния.

Обложка ©

freepik/ KamranAydinov

Алёна Зиновьева
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