Названы продукты, которые могут восстановить психическое здоровье

Исследование Харбинского медицинского университета показало, что определённые продукты питания могут существенно помочь в восстановлении психического здоровья и снижении риска депрессии. Речь идет о спермидине — органическом соединении, которое активно участвует в клеточных процессах организма. Результат исследования опубликован в издании Journal of Affective Disorders (JAD).

Спермидин способствует запуску аутофагии, процесса, который помогает клеткам очищаться от повреждённых компонентов и продлевает их жизнь. Это ускоряет восстановление после стресса и способствует улучшению психоэмоционального состояния.

Среди продуктов, богатых спермидином, учёные выделяют горох, красную фасоль, фундук, фисташки, миндаль, каштаны, грибы, шпинат, брокколи и цветную капусту. Также его можно найти в яблоках, бананах, авокадо, киви, рисе, а также в белом хлебе и зародышах пшеницы.

Кроме того, спермидин содержится в продуктах животного происхождения, таких как говядина, курица, свинина, индейка, молоко и яйца. Включение этих продуктов в рацион может помочь укрепить психическое здоровье и улучшить общее самочувствие.