Тест: Всего 5 вопросов подскажут, какой суперспособностью вы бы обладали в параллельной Вселенной

Уже в ближайшее время на канале СТС выходит фантастический комедийный сериал «Граница миров», где двум братьям предстоит погрузиться в мистический мир, полный вампиров, оборотней и прочей нечисти. А что, если и в реальной жизни существует загадочная секретная организация, которая присматривает за «туристами» из «тёмного мира»? Предлагаем немного помечтать и подумать, какую суперспособность вы бы хотели иметь? Может быть, превращаться в хищника или дышать под водой? Узнайте прямо сейчас!