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22 ноября, 15:00

Тест: Всего 5 вопросов подскажут, какой суперспособностью вы бы обладали в параллельной Вселенной

Всегда мечтали бороться со злом или, наоборот, выпускать клыки и околдовывать путников? Тогда новый фантастический сериал точно придётся вам по душе!

Уже в ближайшее время на канале СТС выходит фантастический комедийный сериал «Граница миров», где двум братьям предстоит погрузиться в мистический мир, полный вампиров, оборотней и прочей нечисти. А что, если и в реальной жизни существует загадочная секретная организация, которая присматривает за «туристами» из «тёмного мира»? Предлагаем немного помечтать и подумать, какую суперспособность вы бы хотели иметь? Может быть, превращаться в хищника или дышать под водой? Узнайте прямо сейчас!

Уверены, что внутри вас точно живёт что-то мистическое и таинственное? Возможно, в вашем роду действительно были маги! Узнайте, каких женщин на Руси называли ведьмами и чем они отличались от европейских ворожей. А этот тест подскажет, кто вы из великих правителей — российский император или заморский король, нужно ответить всего на 5 вопросов!

Тест: Выберите плюшевого мишку и узнайте, насколько трудным ребёнком вы были
Тест: Выберите плюшевого мишку и узнайте, насколько трудным ребёнком вы были
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Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © Пресс-служба СТС

Виктория Мишинкина
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