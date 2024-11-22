Тест: Всего 5 вопросов подскажут, какой суперспособностью вы бы обладали в параллельной Вселенной
Всегда мечтали бороться со злом или, наоборот, выпускать клыки и околдовывать путников? Тогда новый фантастический сериал точно придётся вам по душе!
Уже в ближайшее время на канале СТС выходит фантастический комедийный сериал «Граница миров», где двум братьям предстоит погрузиться в мистический мир, полный вампиров, оборотней и прочей нечисти. А что, если и в реальной жизни существует загадочная секретная организация, которая присматривает за «туристами» из «тёмного мира»? Предлагаем немного помечтать и подумать, какую суперспособность вы бы хотели иметь? Может быть, превращаться в хищника или дышать под водой? Узнайте прямо сейчас!
Уверены, что внутри вас точно живёт что-то мистическое и таинственное? Возможно, в вашем роду действительно были маги! Узнайте, каких женщин на Руси называли ведьмами и чем они отличались от европейских ворожей. А этот тест подскажет, кто вы из великих правителей — российский император или заморский король, нужно ответить всего на 5 вопросов!
- Буря благодати или трудности: людям с какими именами повезёт в декабре, а кому совсем наоборот
сегодня в 14:30
- 7 правил Хюррем Cултан, благодаря которым она смогла заполучить верность Сулеймана
сегодня в 14:00
- Это как «Слово пацана» и «Бригада»: что нужно знать про новый сериал о 90-х «Дети перемен»
сегодня в 10:33