7 правил Хюррем Cултан, благодаря которым она смогла заполучить верность Сулеймана

Главная женщина султана почти всю жизнь страдала от козней завистниц — её даже называли колдуньей! Может быть, Хюррем и правда знала несколько магических трюков, но одной магией в любовных делах не обойдёшься. Представляем вам семь правил Хюррем, благодаря которым она смогла сохранить любовь самого могущественного мужчины её времени.

Правило 1: Обратить на себя внимание

Фото © Кадр из фильма «Великолепный век», режиссёры Дурул Тайлан, Ямур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын и др., сценаристы Мераль Окай, Йылмаз Шахин / Kinopoisk

Сердце красавиц склонно к соперничеству, поэтому Хюррем с самого начала решила приложить все усилия, чтобы выиграть в конкуренции с другими наложницами. Может быть, она и не была самой красивой среди них, но точно отличалась неслыханной отвагой. Лишь только увидев султана, она сразу выкрикнула его имя и упала в фейковый «обморок» специально для того, чтобы Сулейман смог выручить «деву в беде».

Правило 2: Выражать свою любовь

Всем мужчинам приятно чувствовать любовь своей женщины, и Сулейман не был исключением. Ни одна из наложниц не смогла окружить его обожанием и заботой так, как это сделала Хюррем. Мудрые советы, привлекательные восточные танцы, рождение любимого наследника: она сделала всё, чтобы их любовь длилась вечно.

Правило 3: Быть нежной и уязвимой

Фото © Кадр из фильма «Великолепный век», режиссёры Дурул Тайлан, Ямур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын и др., сценаристы Мераль Окай, Йылмаз Шахин / Kinopoisk

В честном поединке у Махидевран не было бы ни единого шанса на победу, но Хюррем специально поддалась сопернице в легендарной битве королев в четвёртой серии первого сезона. Увидев такое несправедливое отношение к новенькой, султан сразу решил, что будет покровительствовать ей. К тому же этот эпизод выставил Махидевран в неприглядном свете, и на её фоне Александра резко выиграла.

Правило 4: Принять видение мира мужа

Под чутким присмотром Сулеймана Александра приняла ислам — так она и стала Хюррем. Это невероятно сблизило их обоих: многие знают, что мужчине важно, когда любимая разделяет его взгляд на мир и ключевые жизненные принципы. Наставничество в вопросах веры ещё и сильно подняло самооценку султана, что, безусловно, отразилось на его успехах в государственных делах.

Правило 5: Оставаться в стороне, когда мужчины решают вопросы

Фото © Кадр из фильма «Великолепный век», режиссёры Дурул Тайлан, Ямур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын и др., сценаристы Мераль Окай, Йылмаз Шахин / Kinopoisk

К слову о государственных делах: Хюррем не позволяла себе даже косвенно прикасаться к ним, ведь серьёзные вопросы — это дело мужчины. Вместо этого жена Сулеймана заботилась о доме: благодаря её теплу и заботе Сулейман мог отдохнуть от своей важной работы в атмосфере комфорта. Слова «хюгге» тогда не знали, но оно действительно хорошо описало бы то, как Хюррем относилась к устройству их семейного мира.

Правило 6: Проявлять чуточку спонтанности

«Любовная лодка разбилась о быт» — как часто вы слышали эту цитату? Так точно нельзя было сказать об отношениях Сулеймана и Хюррем. В своих письмах он нежно называл её «муххибби», что в переводе с турецкого значит «любимая». Хюррем всегда находила способ развеселить султана и внести дух приключений в их прекрасную любовь.

Правило 7: Не ругаться с его семьёй и друзьями

Фото © Кадр из фильма «Великолепный век», режиссёры Дурул Тайлан, Ямур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын и др., сценаристы Мераль Окай, Йылмаз Шахин / Kinopoisk

Для любого мужчины семья — это святое, и Хюррем прекрасно это понимала. Для неё самой, находящейся далеко от своей родной семьи, семья султана стала надёжной поддержкой и опорой — именно благодаря тому, что Хюррем с самого начала проявляла максимум уважения к родственникам Сулеймана.