Тест: Российский император или заморский король — кто вы из великих правителей
Самый известный король нашего времени — Карл III — сегодня празднует 76-летие! Кажется, это отличный повод отдать должное самым популярным правителям в истории всего мира!
В каждом из нас живут стремление к величию и желание общественного признания. Задумайтесь на мгновение: как бы вы руководили своим королевством? Справедливо и честно, радикально и смело, а может, жестоко и авторитарно? В мире были разные примеры лидеров, но каждый из них определённо оказал существенное влияние на ход истории. Предлагаем ответить на несколько вопросов о вашем характере и узнать, на кого из великих монархов похожи именно вы!
Помимо царей и императоров в истории России было немало личностей, оказавших значительное влияние на развитие разных сфер внутри и за пределами государства. Сможете ли вы угадать семь известных Иванов России и не разозлить Грозного? Интересно заглянуть в будущее и узнать, какие события и кризисы ждут нашу родину? Экстрасенс увидела тяжёлые 20 лет в судьбе мира.
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Коллаж © Life.ru. Фото © Wikipedia / Ганс Гольбейн Младший, Натье Жан-Марк, Ботман, Егор Иванович