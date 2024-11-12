Господство России и кризисы: Экстрасенс увидела тяжёлые 20 лет в судьбе мира

На недавнем пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин выразил мнение, что мировой порядок будет подвергаться значительным изменениям в ближайшие 20 лет и они могут быть сложнее предыдущих.

Мировая обстановка, по мнению Путина, станет более напряжённой и непредсказуемой, что поддерживает интерес к мнениям экспертов, способных предсказать нарастающие тенденции. Таким образом, обсуждение поднимает вопросы возможных кризисов, геополитических трансформаций и социальных изменений, которые могут повлиять на жизнь людей во всех уголках мира. Как именно будут развиваться события, попробовали предсказать экстрасенсы.

Господство России над миром

Когда Россия станет самой сильной страной мира? Фото © «Шедеврум»

Например, президент Владимир Путин объявил о новом мироустройстве, которое, по мнению экстрасенса Дарьи Мироновой, позволит России занять лидирующие позиции на мировой арене.

«Мы станем свидетелями полного господства России как самого сильного и мощного правящего государства, что впоследствии поможет другим странам выйти из финансово-политического кризиса, прекратить войны и не допустить новых конфликтов», — предсказывает ясновидящая. Также эксперт считает, что будут исключены двойные стандарты в политических отношениях и продиктованы нравственные, морально-этические принципы, которые придётся соблюдать.

Новая экономика

Чего ждать от новой экономики и будет ли это хорошо? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jirsak

Экстрасенс также отметила, что новое мировое устройство окажется экономически сложным из-за модернизации привычной системы платежей. Это обновление, по её мнению, окажет широкое влияние на мировую экономику, что может привести человечество к состоянию стабильности и гармонии.

Единая валютная система и чипы в теле

Экстрасенс уверена: в ближайшие 20 лет в теле человека будут чипы.

«Будет создана единая валютная и банковская система, которая серьёзно упростит возможности денежных операций и поспособствует переходу валюты в цифровую форму», — уверена экстрасенс. Эксперт поясняет, что мы на пороге того самого мира, когда человек сможет расплачиваться чипами, которые в дальнейшем будут встроены в наши тела.

Конфликты военного характера

Новые военные конфликты и кризисы — чего ещё ждать в ближайшие 20 лет? Фото © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Но также в ближайшие 20 лет, по мнению экстрасенса, человечество ожидают финансовая и экономическая независимость и разрешение текущих кризисных обстоятельств. Однако для достижения этого людям придётся пройти через множество тяжёлых испытаний, отметила экстрасенс.

В разговоре с «Вечерней Москвой» экстрасенс рассказала, что миру придётся несладко в ближайшее время: «Нам придётся пройти по пути тяжёлых испытаний и конфликтов, в том числе военного характера, чтобы обрести новую реальность. Поэтому в ближайшие годы нас будет «трепать по полной», мы почувствуем серьёзные политические и экономические пертурбации. Всё это произойдёт из-за нарушения дипломатических отношений и договорённостей сторон. Но, как правило, самый светлый путь начинается только после тёмной ночи».