Секреты нумерологии: Что такое матрица судьбы, как её рассчитать и чем она полезна

Матрица судьбы — это инструмент, который помогает лучше понять себя, свои сильные стороны, таланты и жизненные уроки. Она основана на нумерологии и символах Таро и показывает, как разные качества и события влияют на нашу жизнь. Матрица судьбы строится на основе вашей даты рождения и включает 22 аспекта, каждый из которых связан с одним из арканов Таро. Они раскрывают, какие черты характера стоит развивать, какие уроки усвоить и какие задачи решить на пути к гармонии.

Зачем нужна матрица судьбы?

Что такое матрица судьбы и зачем она нужна. Фото © Freepik

Матрица судьбы помогает разобраться в себе, особенно в сложные периоды жизни. Она не предсказывает будущее, а лишь объясняет причины событий и подсказывает, что можно изменить, чтобы сделать свою жизнь лучше. Это как карта, которая помогает не сбиться с пути.

Как рассчитать матрицу судьбы самостоятельно

Чтобы создать свою матрицу судьбы, возьмите лист бумаги и выполните несколько простых шагов: Нарисуйте квадрат — он символизирует ваш род и предков. Поверх квадрата нарисуйте ромб такого же размера — он отражает ваши личные качества. В западном углу ромба укажите день рождения. Если число больше 22, сложите цифры, пока не получите число от 1 до 22. В северном углу укажите месяц рождения. Это число также описывает ваши навыки и таланты. В восточном углу ромба запишите год рождения, суммируя цифры до результата от 1 до 22. Это число расскажет о вашем материальном положении и задачах до 45 лет. Южный угол ромба — это карма. Сложите три других числа, чтобы узнать своё предназначение и возможные трудности. В центре матрицы укажите сумму всех чисел, приведённую к числу от 1 до 22. Это центральная тема вашей жизни.

Как интерпретировать матрицу судьбы

Как рассчитать матрицу судьбы по дате рождения. Фото © Freepik

Каждое число в матрице связано с арканами Таро, которые объясняют, почему происходят те или иные события, и подсказывают, как лучше действовать. Например, если в вашей матрице присутствует аркан «Императрица», это может говорить о творческом потенциале и необходимости развивать заботу и щедрость. Арканы помогают лучше понять, какие черты характера развивать, какие проблемы решать и какие направления выбирать.

Матрица судьбы: как узнать своё предназначение. Фото © Freepik