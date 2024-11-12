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12 ноября, 14:30

Тест: Вы настоящая хранительница домашнего очага, если отгадаете все 6 названий народных праздников

Думаете, что знаете всё о народных праздниках потому, что красите яйца на Пасху и печёте блины на Масленицу? Сегодня всё будет намного сложнее!

Уникальность нашей культуры состоит в тесном взаимодействии православных и языческих традиций, обычаев и праздников. Фольклор, гулянья, интересные обряды и гадания передаются из поколения в поколение, наполняя души теплом и весельем не один век. Сможете ли вы по описанию догадаться, о каком празднике идёт речь?

Выполняете все обряды и придерживаетесь правил, но в жизни всё равно не складывается? Возможно, на вас родовое проклятие! Ответьте на 5 вопросов и узнайте, в чём согрешили ваши предки. А с этим тестом справятся только искусные хозяйки: нужно отгадать необычные названия этих 7 новогодних салатов.

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Виктория Мишинкина
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