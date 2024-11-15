Тест: Вы на 100% патриот, если угадаете все 7 советских фильмов всего по одному кадру

В Международный день против фашизма хочется вновь вспомнить о подвигах и героизме отважных солдат, благодаря которым мы живём, строим планы и реализуем свои цели. О важности сохранения исторической памяти, уважения к наследию и ценности свободы нам рассказывают в том числе с помощью военных фильмов. Культовые картины получили признание во всём мире и завоевали множество наград. Сможете ли вы правильно ответить на все вопросы и угадать название кино?

Борьбу с противником вели со всех сторон, в том числе и с воды, а про подвиги матросов и капитанов сняли не один блестящий фильм. Сможете ли вы отгадать картины про Военно-морской флот по кадру с морем на 6/6? Хотите, наоборот, расслабиться и посмотреть какую-нибудь интересную мелодраму вместе со второй половинкой? Тогда ловите подборку 10 лучших фильмов о любви за всю историю кино.