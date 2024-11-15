Ядовитые змеи и Дима Масленников: Что ещё известно про новое выживалити-шоу «Остров сокровищ»

3 ноября в 20:30 на канале СТС состоялась премьера нового шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы». Трейлеры и анонсы этого проекта обещали поразить масштабом, «мощью» и непредсказуемостью происходящего на экране даже самых искушённых постоянных зрителей жанра «выживание». Life.ru расскажет о том, оправдали ли создатели ожидания, что стоит за красивой картинкой, а также стоит ли новое шоу траты времени.

Премьера шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы»: в чём смысл и стоит ли смотреть? Фото © RUTUBE / Остров сокровищ. Знаки судьбы

После получения билетов на шоу (которые по стилистике очень напоминают визитки из сериала «Игра в кальмара») участники оказались на барже, плывущей в неизвестном направлении. Через некоторое время перед игроками появляется ведущий, сообщающий правила первого индивидуального испытания. Задача участников — пройти три стихии, собирая ресурсы для выживания. Воду — спрыгнуть с баржи и доплыть до подиума, где их будут ждать бочки с провизией; землю — откопать ящики с фруктами; воздух — сорвать инструменты, подвешенные на арке. В конце участников ждал амфитеатр, рядом с которым нужно было взять амулет цвета своей группы. Одна незадача: игроков 80, а украшений всего 75. Таким образом, после первого испытания сразу же выбыло пять человек.

«Остров сокровищ. Знаки судьбы»: таинственный ведущий

Кто стал ведущим нового шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы» и что мы знаем про Диму Масленникова. Фото © RUTUBE / Остров сокровищ. Знаки судьбы

В качестве ведущего, а также помощника по креативной и сценической части шоу был приглашён российский блогер (18,5 млн подписчиков) Дмитрий Масленников, вошедший в топ-12 списка богатейших отечественных ютуберов. Дмитрий снимает развлекательные ролики преимущественно в жанре опровержения существования мистики и экстрим-видео. Сам ведущий в своём телеграм-канале пишет, что всегда мечтал создать такой проект, а «Остров сокровищ» превзошёл все его самые дерзкие фантазии. Масленников добавляет шоу остроты, его хитрая улыбка наводит на игроков ужас, а у зрителя вызывает трепет. Он не только может быть строгим и несгибаемым, но и неожиданно сочувствующим — то, что нужно для выживания на затерянном острове.

Кто примет участие в новом шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы»

Кто принял участие в новом реалити-шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы» из звёзд. Фото © RUTUBE / Остров сокровищ. Знаки судьбы

В стиле реалити-шоу на выживание съёмки испытаний дополняются интервью с участниками. В их числе можно увидеть Даника — блогера (2,2 млн подписчиков) и лучшего друга ведущего, Сабину Хайрову — блогера, Серёжу ОМГ — тиктокера (7,9 млн подписчиков), Владлену Бобровникову — олимпийскую чемпионку по гандболу, Ольгу Максимову — мастера спорта по плаванию, Алексея Леденёва — чемпиона мира по самбо, Руслана Абдулина — бодибилдера, абсолютного чемпиона России, а также других известных личностей.

Шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы»: правила

«Остров сокровищ. Знаки судьбы»: что ждёт участников и когда новый выпуск. Фото © RUTUBE / Остров сокровищ. Знаки судьбы

Правила шоу до конца так и неясны, понятно лишь, что из 80 участников только один получит главный приз в десять миллионов рублей. В первом выпуске игрокам одной из команд удалось заработать себе иммунитет, во втором такой возможности не было. Кажется, что правила меняются от испытания к испытанию, подчиняются капризному настроению ведущего, а иногда и вовсе дальнейшая судьба людей в проекте отдаётся на волю случая.