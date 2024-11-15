Ядовитые змеи и Дима Масленников: Что ещё известно про новое выживалити-шоу «Остров сокровищ»
«Остров сокровищ. Знаки судьбы» — новое шоу на отечественном телевидении. Чего зрителю ждать от борьбы 80 участников за 10 миллионов рублей в экзотических джунглях?
3 ноября в 20:30 на канале СТС состоялась премьера нового шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы». Трейлеры и анонсы этого проекта обещали поразить масштабом, «мощью» и непредсказуемостью происходящего на экране даже самых искушённых постоянных зрителей жанра «выживание». Life.ru расскажет о том, оправдали ли создатели ожидания, что стоит за красивой картинкой, а также стоит ли новое шоу траты времени.
Премьера шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы»: в чём смысл и стоит ли смотреть? Фото © RUTUBE / Остров сокровищ. Знаки судьбы
После получения билетов на шоу (которые по стилистике очень напоминают визитки из сериала «Игра в кальмара») участники оказались на барже, плывущей в неизвестном направлении. Через некоторое время перед игроками появляется ведущий, сообщающий правила первого индивидуального испытания. Задача участников — пройти три стихии, собирая ресурсы для выживания. Воду — спрыгнуть с баржи и доплыть до подиума, где их будут ждать бочки с провизией; землю — откопать ящики с фруктами; воздух — сорвать инструменты, подвешенные на арке. В конце участников ждал амфитеатр, рядом с которым нужно было взять амулет цвета своей группы. Одна незадача: игроков 80, а украшений всего 75. Таким образом, после первого испытания сразу же выбыло пять человек.
«Остров сокровищ. Знаки судьбы»: таинственный ведущий
Кто стал ведущим нового шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы» и что мы знаем про Диму Масленникова. Фото © RUTUBE / Остров сокровищ. Знаки судьбы
В качестве ведущего, а также помощника по креативной и сценической части шоу был приглашён российский блогер (18,5 млн подписчиков) Дмитрий Масленников, вошедший в топ-12 списка богатейших отечественных ютуберов. Дмитрий снимает развлекательные ролики преимущественно в жанре опровержения существования мистики и экстрим-видео. Сам ведущий в своём телеграм-канале пишет, что всегда мечтал создать такой проект, а «Остров сокровищ» превзошёл все его самые дерзкие фантазии. Масленников добавляет шоу остроты, его хитрая улыбка наводит на игроков ужас, а у зрителя вызывает трепет. Он не только может быть строгим и несгибаемым, но и неожиданно сочувствующим — то, что нужно для выживания на затерянном острове.
Кто примет участие в новом шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы»
Кто принял участие в новом реалити-шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы» из звёзд. Фото © RUTUBE / Остров сокровищ. Знаки судьбы
В стиле реалити-шоу на выживание съёмки испытаний дополняются интервью с участниками. В их числе можно увидеть Даника — блогера (2,2 млн подписчиков) и лучшего друга ведущего, Сабину Хайрову — блогера, Серёжу ОМГ — тиктокера (7,9 млн подписчиков), Владлену Бобровникову — олимпийскую чемпионку по гандболу, Ольгу Максимову — мастера спорта по плаванию, Алексея Леденёва — чемпиона мира по самбо, Руслана Абдулина — бодибилдера, абсолютного чемпиона России, а также других известных личностей.
Шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы»: правила
«Остров сокровищ. Знаки судьбы»: что ждёт участников и когда новый выпуск. Фото © RUTUBE / Остров сокровищ. Знаки судьбы
Правила шоу до конца так и неясны, понятно лишь, что из 80 участников только один получит главный приз в десять миллионов рублей. В первом выпуске игрокам одной из команд удалось заработать себе иммунитет, во втором такой возможности не было. Кажется, что правила меняются от испытания к испытанию, подчиняются капризному настроению ведущего, а иногда и вовсе дальнейшая судьба людей в проекте отдаётся на волю случая.
На вашем экране может развернуться жизнь на острове, переполненном змеями (в том числе ядовитыми), почти под открытым небом, семейная (и не только) драма, скандалы, испытания на силу, выносливость, сообразительность и командную работу. И все эти страдания приведут победителя к десяти миллионам рублей. Что ещё подготовило шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы» участникам? Узнаем в следующих выпусках, которые выходят на телеканале СТС каждое воскресенье в 20:30 по мск.
Коллаж © Life.ru, фото © RUTUBE / Остров сокровищ. Знаки судьбы