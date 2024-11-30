9 фильмов Ридли Скотта, которые каждый должен посмотреть хотя бы раз в жизни

Мало кто знает, что фильмы Ридли Скотта часто проваливались в прокате, но всё равно становились культовыми. Ни «Бегущий по лезвию», ни «1492: Завоевание рая» сначала зрителям не понравились, но со временем, как хорошее вино, завоевали своего фаната. В честь дня рождения режиссёра рассказываем о девяти его самых известных картинах.

Чужой (1979)

Эллен Рипли в исполнении несравненной Сигурни Уивер. Фото © Фильм «Чужой», режиссёр Ридли Скотт, сценарист Дэн О’Бэннон и др. / Kinopoisk

Здесь зажглась звезда Сигурни Уивер, которая сыграла в картине главную героиню Эллен Рипли. Именно с данной роли появляется известный кинотроп «сильная и независимая женщина» в жанре научной фантастики. По сюжету фильма космический корабль «Ностромо» принимает сигнал бедствия с необитаемой планеты. Экипаж обнаруживает странный корабль, а неведомая форма жизни, которая проникает с космолёта на борт «Ностромо», быстро эволюционирует, превращаясь в смертоносного хищника. Бортинженер Рипли становится единственной, кто может остановить угрозу.

Бегущий по лезвию (1982)

Харрисон Форд в роли Рика Декарда в первом «Бегущем по лезвию». Фото © Фильм «Бегущий по лезвию», режиссёр Ридли Скотт, сценарист Хэмптон Фанчер / Kinopoisk

В этом фильме снялись секс-символы голливудского кинематографа — Харрисон Форд и Рутгер Хауэр. Форд сыграл главного героя, детектива Рика Декарда, а Хауэр — репликанта Роя Батти. По сюжету Декард выслеживает и уничтожает репликантов — искусственных людей, сбежавших на Землю. В мрачном футуристичном Лос-Анджелесе он сталкивается с вопросами морали, человечности и собственной идентичности, особенно после знакомства с репликантом Рэйчел, которую сыграла актриса Шон Янг.

Легенда (1985)

Том Круз в роли Джека в «Легенде». Фото © Фильм «Легенда», режиссёр Ридли Скотт, сценарист Уильям Хьортсберг / Kinopoisk

Главного героя тут сыграл Том Круз. Сюжет описывает фэнтезийный мир, где тьма угрожает захватить всё, уничтожив единорогов. Джек, лесной странник, отправляется спасать принцессу Лили и восстанавливать баланс между светом и тьмой. В этом ему противостоит демонический Лорд Тьмы.

1492: Завоевание рая (1992)

Жерар Депардьё в роли Колумба. Фото © Фильм «1492: Завоевание рая», режиссёр Ридли Скотт, сценарист Розлин Бош / Kinopoisk

Это история Христофора Колумба, его путешествия в Новый Свет и основание первых европейских поселений. Фильм показывает сложные отношения Колумба с королевским двором, его мечты и суровую реальность колонизации. Знаменитого мореплавателя сыграл Жерар Депардьё.

Тельма и Луиза (1991)

Джина Дэвис в роли Тельмы и Сьюзан Сарандон в роли Луизы. Фото © Фильм «Тельма и Луиза», режиссёр Ридли Скотт, сценарист Кэлли Кхури / Kinopoisk

Культовый фильм, который продолжает любимую Скоттом тему сильных и независимых женщин. По сюжету две подруги, Тельма и Луиза, вынуждены скрываться от закона после убийства насильника, а их невинная, на первый взгляд, поездка оборачивается «криминальной одиссеей». Джина Дэвис сыграла Тельму, Сьюзан Сарандон — Луизу, а ещё в фильме эпизодически засветился Брэд Питт.

Белый шквал (1996)

Кристофер Шелдон в роли капитана Джеффа Бриджеса. Фото © Фильм «Белый шквал», режиссёр Ридли Скотт, сценарист Тодд Робинсон / Kinopoisk

Главного героя, подростка Чарльза Гига, сыграл Скотт Вульф, а капитана Джеффа Бриджеса — Кристофер Шелдон. Это философская драма о группе подростков, отправившихся в морское плавание на учебном корабле. Она основана на реальных событиях. Испытания героев включают в себя борьбу с природной стихией, трагический шторм и уроки взросления.

Солдат Джейн (1997)

Деми Мур в роли Джордан О’Нил. Фото © Фильм «Солдат Джейн», режиссёр Ридли Скотт, сценарист Дэвид Туи и др. / Kinopoisk

Это история Джордан О'Нил, первой женщины, поступившей в элитный отряд морских пехотинцев США, которую сыграла Деми Мур. Её героиня сталкивается с жестокими тренировками и травлей, но доказывает свою способность выстоять перед всеми невзгодами, филигранно выполняя учебные и боевые задачи.

Гладиатор (2000)

Рассел Кроу в роли Максимуса, преданного императором Коммодом. Фото © Фильм «Гладиатор», режиссёр Ридли Скотт, сценарист Джон Логан и др. / Kinopoisk

Римский генерал Максимус, которого сыграл Рассел Кроу, предан императором Коммодом, который убивает его семью. Максимус становится рабом, а потом идёт в гладиаторы, чтобы отомстить. Картина показывает, как Максимус борется за выживание, чтобы восстановить справедливость в империи.

Ганнибал (2001)

Энтони Хопкинс в роли серийного убийцы Ганнибала Лектера. Фото © Фильм «Ганнибал», режиссёр Ридли Скотт, сценарист Дэвид Мэмет и др. / Kinopoisk

Это второй фильм о Ганнибале Лектере, сюжетно завершающий серию из четырёх фильмов. Детектив Кларисса Старлинг сталкивается с опасным маньяком, его сыграл Энтони Хопкинс. Прошлое Лектера возвращается, когда старые враги пытаются отомстить, втягивая Клариссу в опасную игру.

Бегущий по лезвию 2049 (2017)

Райан Гослинг в роли офицера Кея. Фото © Фильм «Бегущий по лезвию 2049»

Новый «бегущий по лезвию», офицер Кей, обнаруживает секрет, который угрожает обществу. Он ищет Рика Декарда, который пропал много лет назад. Только Декард знает всю правду о природе репликантов и будущем этих несчастных искусственных людей. Кея сыграл Райан Гослинг.