7 советских актёров, которые были популярны в детстве, но потом слава пропала безвозвратно

Советский кинематограф подарил нам множество юных звёзд, которые в одночасье становились знаменитыми благодаря своим ролям. Но далеко не всем из них удалось удержаться на вершине славы. Рассказываем о семи детях-актёрах, которые прославились в детстве, но затем исчезли с экранов.

Вячеслав Царёв: мальчик с сачком из «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён»

Мальчик с сачком из «Добро пожаловать» — где он теперь? Кадр из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён», режиссёр Элем Климов, сценаристы Семён Лунгин, Илья Нусинов / Kinopoisk. Кадр из фильма «В тринадцатом часу ночи», режиссёр Лариса Шепитько, сценаристы Семён Лунгин, Илья Нусинов / Kinopoisk

Вячеслав Царёв получил небольшую, но яркую роль в «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Его фраза «А чёй-то вы тут делаете?» стала крылатой. После этого эпизода он сыграл в фильме «Андрей Рублёв» и ленте «В тринадцатом часу ночи», но дальнейшая карьера у него не сложилась. Вячеслав работал на разных должностях, а в 2006 году его не стало.

Юрий и Владимир Торсуевы: Электроник и Сыроежкин из «Приключений Электроника»

Что стало с близнецами из «Приключений Электроника»? Кадр из фильма «Приключения Электроника», режиссёр Константин Бромберг, сценарист Евгений Велтистов / Kinopoisk, © ТАСС / Анна Салынская

Братья Юрий и Владимир Торсуевы покорили зрителей ролями в «Приключениях Электроника». Изначально режиссёр искал одного мальчика, но, узнав о близнецах, решил, что их сходство идеально для фильма. После выхода картины популярность юных актёров взлетела до небес. Однако следующие роли в кино СССР, например в фильме «Незнайка с нашего двора», оказались менее значительными. Сегодня братья периодически появляются на экранах, но больше известны как бизнесмены и участники ретрофестивалей.

Наталья Гусева: Алиса из «Гостьи из будущего»

Куда пропала Алиса из «Гостьи из будущего»? Кадр из фильма «Гостья из будущего», режиссёр Павел Арсенов, сценарист Кир Булычёв / Kinopoisk, © Yandex / Группа Хит

Имя Натальи Гусевой стало известно каждому советскому школьнику после выхода фильма «Гостья из будущего». Её популярность была невероятной: тысячи писем от поклонников, портреты на открытках и журналах. Судьба свела Наташу с кино случайно: в школе её заметил ассистент режиссёра, который искал детей для короткометражки. Позже Гусеву утвердили на роль Алисы Селезнёвой — и с этой работой она справилась блестяще. После «Гостьи из будущего» Наталья снялась в фильме «Лиловый шар», но такой популярности эта работа уже не принесла. В 1994 году Наталья окончила Московский институт тонкой химической технологии и стала микробиологом. В 2008 году она однократно вернулась на экран, снявшись в сериале «Литейный, 4», но на этом её история в кино завершилась.

Анна Ашимова: Нина из «Чародеев»

Почему звезда «Чародеев» ушла из кино? Кадр из фильма «Чародеи», режиссёр Константин Бромберг, сценаристы Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий / Kinopoisk Фото © Yandex / Сарафан ТV

Анна Ашимова прославилась ролью Нины в новогоднем фильме «Чародеи». Её голос в фильме дублировали известные певицы, а сама работа принесла девочке славу. Однако насмешки одноклассников заставили Анну отказаться от дальнейших предложений — и эта роль осталась единственной в карьере Анны Ашимовой.

Татьяна и Ольга Юкины: девочки из «Королевства кривых зеркал»

Близняшки из «Королевства кривых зеркал» — как сложилась их судьба? Кадр из фильма «Королевство кривых зеркал», режиссёр Александр Роу, сценаристы Лев Аркадьев, Виталий Губарев / Kinopoisk

«Королевство кривых зеркал» стало культовым фильмом благодаря ярким ролям Татьяны и Ольги Юкиных. Близняшки попали в кино случайно, победив в конкурсе чтецов, после чего их заметил режиссёр Александр Роу. После выхода фильма сёстры появились в эпизодической роли в киноленте «Морозко», но на этом их карьера завершилась. Одна из сестёр позже пробовала поступить в театральный институт, но не прошла экзамены.

Дмитрий Иосифов: Буратино из «Приключений Буратино»

Буратино из «Приключений Буратино» — чем он занимается сейчас? Кадр из фильма «Приключения Буратино», режиссёр Леонид Нечаев, сценаристы Инна Веткина, Алексей Толстой / Kinopoisk, © ТАСС / Сергей Фадеичев

Дмитрий Иосифов получил главную роль в фильме «Приключения Буратино» практически случайно. Изначально он пробовался на роль Арлекина, но в последний момент был утверждён на главную роль. После такого успеха Дмитрий продолжил сниматься, но значительных ролей не получил. Сегодня Иосифов больше известен как режиссёр: в его портфолио уже десять работ.

Егор Дружинин и Дмитрий Барков: «Приключения Петрова и Васечкина»

Петров и Васечкин: куда пропали звёзды фильма? Кадр из фильма «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», режиссёр Владимир Алеников, сценаристы Владимир Алеников, Валентин Горлов / Kinopoisk, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Movie Star

Химия между Егором Дружининым и Дмитрием Барковым сделала их роли в «Приключениях Петрова и Васечкина» невероятно запоминающимися. Егор был утверждён на роль Васечкина, а Дмитрий — Петрова. После фильма Дружинин стал успешным хореографом и периодически появляется в сериалах. Дмитрий, в свою очередь, окончил театральный институт и стал преподавать актёрское мастерство. Больших ролей после «Петрова и Васечкина» у обоих больше не было.