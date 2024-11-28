Роспотребнадзор проверил гипермаркет «Глобус» после расследования SHOT ПРОВЕРКИ

В гипермаркете «Глобус» прошли проверки Роспотребнадзора после скандального расследования SHOT ПРОВЕРКИ про антисанитарию. Об этом сообщает телеграм-канал.

Сотрудники рассказали, что руководство также проконтролировало производство во всех магазинах. Тем временем кухня московского «Глобуса» по адресу: ул. Широкая, 2а, где подбирали мясо с пола и »оживляли просрочк», продолжает работу.