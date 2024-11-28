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28 ноября, 15:12

Роспотребнадзор проверил гипермаркет «Глобус» после расследования SHOT ПРОВЕРКИ

В гипермаркете «Глобус» прошли проверки Роспотребнадзора после скандального расследования SHOT ПРОВЕРКИ про антисанитарию. Об этом сообщает телеграм-канал.

Сотрудники рассказали, что руководство также проконтролировало производство во всех магазинах. Тем временем кухня московского «Глобуса» по адресу: ул. Широкая, 2а, где подбирали мясо с пола и »оживляли просрочк», продолжает работу.

О результатах проверки Роспотребнадзора SHOT ПРОВЕРКА пообещала сообщить позже.

Страшная рыба, скользкий хлеб, забродившие салаты. Чем кормят посетителей и сотрудников гипермаркеты сети «Глобус»
Страшная рыба, скользкий хлеб, забродившие салаты. Чем кормят посетителей и сотрудников гипермаркеты сети «Глобус»

Напомним, ранее Life.ru сообщал о просроченных продуктах, нарушениях СанПиНа и отсутствии медкнижек у сотрудников сети гипермаркетов «Глобус». Агенты проекта SHOT ПРОВЕРКА провели расследование и обнаружили массу недостатков. Сами работники гипермаркета напрямую говорят новеньким коллегам не питаться готовой едой. Врач назвала «микробным коктейлем» протухшие продукты в магазине. После расследования был уволен один сотрудник магазина.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Julia Kuznetsova

Никита Никонов
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