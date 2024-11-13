Один сотрудник столичного «Глобуса» уволен после расследования SHOT ПРОВЕРКИ
Московский гипермаркет «Глобус» уволил одну сотрудницу после опубликованного расследования проекта SHOT ПРОВЕРКА, в котором рассказывалось о просроченных продуктах на прилавках и отсутствии медкнижек у персонала. Однако большинство нарушений руководство магазина отрицает.
«Глобус» уволил сотрудника после расследования журналистов. Видео © Telegram / SHOT Проверка
Как пишет SHOT ПРОВЕРКА, сотрудники столичного гипермаркета по адресу ул. Широкая, 2А отказываются признавать, что журналисты побывали на их кухне. Они убеждают, что вся просрочка отправляется в утиль, а на витрины попадают только свежие товары. В пресс-службе «Глобуса» сообщили, что сотрудница, которая поваляла мясо на полу, а затем отправила его на продажу, уже уволилена. Гипермаркет пообещал усилить контроль за работниками партнёрских компаний. Представитель магазина также заявил, что весь персонал имеет медкнижки, хотя скрытая камера журналистов доказала обратное.
Ранее сообщалось о просроченных продуктах, нарушениях СанПиНа и отсутствии медкнижек у сотрудников сети гипермаркетов «Глобус». Агенты проекта SHOT ПРОВЕРКА провели расследование и обнаружили массу недостатков. Сами работники гипермаркета напрямую говорят новеньким коллегам не питаться готовой едой. Врач назвала «микробным коктейлем» протухшие продукты в магазине.
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