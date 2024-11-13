Один сотрудник столичного «Глобуса» уволен после расследования SHOT ПРОВЕРКИ

Как пишет SHOT ПРОВЕРКА, сотрудники столичного гипермаркета по адресу ул. Широкая, 2А отказываются признавать, что журналисты побывали на их кухне. Они убеждают, что вся просрочка отправляется в утиль, а на витрины попадают только свежие товары. В пресс-службе «Глобуса» сообщили, что сотрудница, которая поваляла мясо на полу, а затем отправила его на продажу, уже уволилена. Гипермаркет пообещал усилить контроль за работниками партнёрских компаний. Представитель магазина также заявил, что весь персонал имеет медкнижки, хотя скрытая камера журналистов доказала обратное.