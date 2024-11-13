«Чревато отравлениями»: Врач объяснила, как выбрать готовую еду в магазине и не навредить себе

При покупке готовой еды в отделах кулинарии ориентироваться нужно на внешний вид товара, запах и то, каков он на ощупь, проверить его срок годности, а также отдавать предпочтение тем блюдам, которые прошли термическую обработку после приготовления и сразу отправились на прилавок. Об этом Life.ru рассказала терапевт Надежда Чернышова.

Покупая готовые блюда в отделе кулинарии, я советую проверить срок годности и на вид то, что в медицине называют «органолептическими свойствами»: внешний вид, запах, консистенция. Если что-то вызывает сомнения, то ни в коем случае не надо это употреблять. Особенно я не рекомендую уличные палатки — типа шаурмы, — когда вообще непонятно, кто и как это готовит. Надежда Чернышова Терапевт

Впрочем, даже в приличных торговых заведениях вам могут продать некачественную еду, предупредила врач. Если блюдо на вид выглядит заветренным, подсохшим или, наоборот, размокшим и вызывает сомнения, то лучше отказаться от такой еды. И второй важный момент: если вы вообще питаетесь готовой едой или покупаете её на улице, то лучше всего выбирать ту, что подверглась термической обработке и сразу попала в продажу.

«Возьмём, к примеру, шаурму, в которой приготовленное мясо и когда-то, неизвестно когда, нарезанные овощи сворачиваются и подаются без термической обработки. А вот, допустим, пирожок какой-то, он был испечён или зажарен — и уже потом никто его не брал, не трогал, не разрезал, не смешивал. То есть безопасны только те салаты, шаурма, и прочие продукты, которые сначала были приготовлены, а потом ещё раз обработаны. Когда руки повара касались продукта — и сразу после этого он перешёл в продажу, это всё чревато отравлениями», — подвела итог Чернышова.