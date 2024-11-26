7 красавиц актрис Советского Союза, которые пропали из поля зрения раз и навсегда
Советские актрисы блистали на экранах, но многие из них исчезли из поля зрения. Life.ru рассказывает, как сложились судьбы семи забытых красавиц.
Советский кинематограф подарил миру много талантливых актрис, но не всем из них удалось остаться в центре внимания после краткого момента славы. Одни сознательно ушли в тень, другие столкнулись с трудностями, которые перевернули их жизнь. Давайте вспомним семь удивительных актрис СССР, которые когда-то блистали на экранах, но потом исчезли.
1. Елена Метёлкина — фантастическая муза из фильма «Через тернии к звёздам»
Елена Метёлкина: судьба звезды «Через тернии к звёздам». Кадр из фильма «Через тернии к звёздам», режиссёр Ричард Викторов, сценарист Кир Булычёв / Kinopoisk, © Yandex / Ольга Тихонова
Её лицо трудно забыть — утончённое, словно созданное для научной фантастики. Елена Метёлкина стала настоящей звездой благодаря роли Нийи в фильме «Через тернии к звёздам». Это был не просто фильм, а настоящая визитная карточка советской фантастики, ставшая культовой.
Однако даже для такого громкого проекта её участие было скорее случайностью: изначально Елена вовсе не планировала становиться актрисой. Она была профессиональной манекенщицей, выступала на подиумах и участвовала в показах. После успеха ленты «Через тернии к звёздам» Метёлкина снялась ещё в нескольких фильмах, включая знаменитую «Гостью из будущего», где её образ инопланетной женщины вновь оказался в центре внимания. Но вскоре Елена исчезла из кино. Причина проста: по её словам, актёрская профессия была ей не близка. В 90-е годы Метёлкина полностью изменила свою жизнь, посвятив себя религии. Сегодня Елена ведёт скромный образ жизни, служит в храме и редко даёт интервью.
2. Татьяна Самойлова — легенда с непростой судьбой
Татьяна Самойлова: непростая жизнь легенды фильма «Летят журавли». Фото © Youtube / Андрей Флор. Кадр из фильма «Летят журавли», режиссёр Михаил Калатозов, сценарист Виктор Розов / Kinopoisk
Фильм «Летят журавли» принёс Татьяне Самойловой мировую известность. Её Вероника стала символом любви, жертвенности и надежды. Несмотря на успех, в жизни актрисы было много трудностей. После громкого успеха карьера Татьяны пошла на спад, а личная жизнь сложилась непросто. Последние годы жизни Самойлова провела в бедности. Она умерла в 2014 году, оставив после себя не только фильмы, но и множество вопросов о том, почему её талант не был реализован до конца.
3. Валентина Воилкова — яркая звезда «Покровских ворот»
Валентина Воилкова: куда исчезла Рита из «Покровских ворот». Кадр из фильма «Покровские ворота», режиссёр Михаил Козаков, сценарист Леонид Зорин / Kinopoisk
Если вы любите советское кино, то наверняка помните Валентину Воилкову — ту самую Риту из «Покровских ворот». Её образ красивой, решительной и слегка ироничной женщины стал одним из главных украшений фильма. Воилкова словно оживила героиню Леонида Зорина, сделав её невероятно обаятельной. Казалось, после такого успеха карьера Валентины должна была пойти в гору, но всё сложилось иначе. Во второй половине 80-х годов Валентина исчезла с экранов. Как оказалось, она вышла замуж за француза и уехала жить в Париж. Там она начала новую жизнь, оставив позади кинематограф. Сейчас Воилкова занимается дубляжом и переводом фильмов на французский, но свои советские роли вспоминает с теплотой. В одном из редких интервью Валентина призналась, что никогда не жалела о своём решении, потому что нашла счастье вдали от суеты кинобизнеса.
4. Лариса Соловьёва — загадочная красавица из «Сокровищ Агры»
Лариса Соловьёва: загадка актрисы из «Сокровищ Агры». Кадр из фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Сокровища Агры», режиссёр и сценарист Игорь Масленников / Kinopoisk
Лариса Соловьёва запомнилась зрителям благодаря фильму «Сокровища Агры». Утончённая внешность и выразительная игра делали её персонажей яркими и запоминающимися. Однако карьера оказалась короткой: Лариса снялась всего в нескольких фильмах и затем исчезла с экранов. О дальнейшей судьбе актрисы известно немного. Она не стремилась к публичности и всегда предпочитала оставаться в тени. Сегодня её имя звучит как загадка, связанная с историей советского кино.
5. Ирина Азер — блондинка, которую невозможно забыть
Ирина Азер: как сложилась судьба блондинки из «Большой перемены». Кадр из фильма «Большая перемена», режиссёр Алексей Коренев, сценарист Георгий Садовников / Kinopoisk. Кадр из фильма «Любочка», режиссёр Валерий Федосов, сценарист Алла Ахундова / Kinopoisk
Ирина Азер — ещё одна актриса, чья красота покоряла миллионы. В фильме «Большая перемена» она сыграла одну из самых запоминающихся учениц вечерней школы. Её лёгкая улыбка и изящные манеры мгновенно привлекли внимание зрителей. В начале 70-х годов карьера Ирины обещала быть блестящей, но всё закончилось так же внезапно, как и началось. После нескольких ярких ролей Азер ушла из кино и перестала появляться на публике. О её дальнейшей судьбе известно очень мало: она никогда не давала интервью и практически не упоминалась в СМИ. Есть информация, что актриса теперь живёт с дочкой в Калифорнии и воспитывает двух внуков. Остаётся пожелать ей счастья!
6. Елена Майорова — трагический конец восходящей звезды
Елена Майорова: трагедия звезды «Завтра была война». Кадр из фильма «Забытая мелодия для флейты», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kinopoisk
Елена Майорова — актриса невероятной эмоциональной глубины, известная по ролям в фильмах «Завтра была война» и «Маленькая Вера», где она показала себя как мастер передачи сложных чувств. Театральная сцена была её главной любовью, а работа в «Современнике» принесла признание коллег и зрителей. Однако за внешним успехом скрывались внутренние переживания, которые, по словам близких, стали для Елены невыносимым грузом. Жизнь Майоровой трагически оборвалась в 1997 году при загадочных обстоятельствах, оставив глубокий след в истории советского искусства и сердцах поклонников, для которых её талант остаётся настоящим и неподдельным.
7. Наталья Гундарева — любимая актриса миллионов
Наталья Гундарева: как жила народная любимица. Кадр из фильма «Сладкая женщина», режиссёр Владимир Фетин, сценарист Ирина Велембовская / Kinopoisk. Кадр из фильма «Искушение», режиссёр Аркадий Сиренко, сценаристы Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий / Kinopoisk
Наталья Гундарева — это имя, которое ассоциируется с теплом, искренностью и подлинным талантом. Её героини были такими разными — от наивных и трогательных девушек до сильных и решительных женщин. Свою карьеру Наталья начала в 70-х годах, и с первых ролей стало ясно, что перед зрителями — актриса необыкновенного дарования. «Осенний марафон», «Одиноким предоставляется общежитие», «Зимняя вишня» — эти фильмы стали классикой во многом благодаря её игре. За пределами экрана жизнь Гундаревой была далеко не столь безоблачной. Несмотря на успех в карьере, личное счастье давалось ей с трудом. Два брака не сложились, и только союз с Михаилом Филипповым, актёром Театра имени Маяковского, стал для неё тихой гаванью. Но даже в семейной жизни Наталье пришлось столкнуться с трудностями. В 2001 году актриса перенесла инсульт, после чего больше не снималась. Она ушла из жизни в 2005 году, оставив после себя огромный след в культуре.
Эти актрисы — часть великой эпохи советского кино, и каждая из них оставила свой яркий след. Их судьбы напоминают нам, как быстротечна слава и как важно ценить тех, кто вдохновляет нас своим талантом. Ранее Life.ru рассказывал, как сложились судьбы 5 вундеркиндов СССР.
Коллаж © Life.ru. Кадры из фильмов «Через тернии к звёздам», «Любочка», «Сладкая женщина» / Kinopoisk