7 красавиц актрис Советского Союза, которые пропали из поля зрения раз и навсегда

Советский кинематограф подарил миру много талантливых актрис, но не всем из них удалось остаться в центре внимания после краткого момента славы. Одни сознательно ушли в тень, другие столкнулись с трудностями, которые перевернули их жизнь. Давайте вспомним семь удивительных актрис СССР, которые когда-то блистали на экранах, но потом исчезли.

1. Елена Метёлкина — фантастическая муза из фильма «Через тернии к звёздам»

Елена Метёлкина: судьба звезды «Через тернии к звёздам». Кадр из фильма «Через тернии к звёздам», режиссёр Ричард Викторов, сценарист Кир Булычёв / Kinopoisk, © Yandex / Ольга Тихонова

Её лицо трудно забыть — утончённое, словно созданное для научной фантастики. Елена Метёлкина стала настоящей звездой благодаря роли Нийи в фильме «Через тернии к звёздам». Это был не просто фильм, а настоящая визитная карточка советской фантастики, ставшая культовой.

Однако даже для такого громкого проекта её участие было скорее случайностью: изначально Елена вовсе не планировала становиться актрисой. Она была профессиональной манекенщицей, выступала на подиумах и участвовала в показах. После успеха ленты «Через тернии к звёздам» Метёлкина снялась ещё в нескольких фильмах, включая знаменитую «Гостью из будущего», где её образ инопланетной женщины вновь оказался в центре внимания. Но вскоре Елена исчезла из кино. Причина проста: по её словам, актёрская профессия была ей не близка. В 90-е годы Метёлкина полностью изменила свою жизнь, посвятив себя религии. Сегодня Елена ведёт скромный образ жизни, служит в храме и редко даёт интервью.

2. Татьяна Самойлова — легенда с непростой судьбой

Татьяна Самойлова: непростая жизнь легенды фильма «Летят журавли». Фото © Youtube / Андрей Флор. Кадр из фильма «Летят журавли», режиссёр Михаил Калатозов, сценарист Виктор Розов / Kinopoisk

Фильм «Летят журавли» принёс Татьяне Самойловой мировую известность. Её Вероника стала символом любви, жертвенности и надежды. Несмотря на успех, в жизни актрисы было много трудностей. После громкого успеха карьера Татьяны пошла на спад, а личная жизнь сложилась непросто. Последние годы жизни Самойлова провела в бедности. Она умерла в 2014 году, оставив после себя не только фильмы, но и множество вопросов о том, почему её талант не был реализован до конца.

3. Валентина Воилкова — яркая звезда «Покровских ворот»

Валентина Воилкова: куда исчезла Рита из «Покровских ворот». Кадр из фильма «Покровские ворота», режиссёр Михаил Козаков, сценарист Леонид Зорин / Kinopoisk

Если вы любите советское кино, то наверняка помните Валентину Воилкову — ту самую Риту из «Покровских ворот». Её образ красивой, решительной и слегка ироничной женщины стал одним из главных украшений фильма. Воилкова словно оживила героиню Леонида Зорина, сделав её невероятно обаятельной. Казалось, после такого успеха карьера Валентины должна была пойти в гору, но всё сложилось иначе. Во второй половине 80-х годов Валентина исчезла с экранов. Как оказалось, она вышла замуж за француза и уехала жить в Париж. Там она начала новую жизнь, оставив позади кинематограф. Сейчас Воилкова занимается дубляжом и переводом фильмов на французский, но свои советские роли вспоминает с теплотой. В одном из редких интервью Валентина призналась, что никогда не жалела о своём решении, потому что нашла счастье вдали от суеты кинобизнеса.

4. Лариса Соловьёва — загадочная красавица из «Сокровищ Агры»

Лариса Соловьёва: загадка актрисы из «Сокровищ Агры». Кадр из фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Сокровища Агры», режиссёр и сценарист Игорь Масленников / Kinopoisk

Лариса Соловьёва запомнилась зрителям благодаря фильму «Сокровища Агры». Утончённая внешность и выразительная игра делали её персонажей яркими и запоминающимися. Однако карьера оказалась короткой: Лариса снялась всего в нескольких фильмах и затем исчезла с экранов. О дальнейшей судьбе актрисы известно немного. Она не стремилась к публичности и всегда предпочитала оставаться в тени. Сегодня её имя звучит как загадка, связанная с историей советского кино.

5. Ирина Азер — блондинка, которую невозможно забыть

Ирина Азер: как сложилась судьба блондинки из «Большой перемены». Кадр из фильма «Большая перемена», режиссёр Алексей Коренев, сценарист Георгий Садовников / Kinopoisk. Кадр из фильма «Любочка», режиссёр Валерий Федосов, сценарист Алла Ахундова / Kinopoisk

Ирина Азер — ещё одна актриса, чья красота покоряла миллионы. В фильме «Большая перемена» она сыграла одну из самых запоминающихся учениц вечерней школы. Её лёгкая улыбка и изящные манеры мгновенно привлекли внимание зрителей. В начале 70-х годов карьера Ирины обещала быть блестящей, но всё закончилось так же внезапно, как и началось. После нескольких ярких ролей Азер ушла из кино и перестала появляться на публике. О её дальнейшей судьбе известно очень мало: она никогда не давала интервью и практически не упоминалась в СМИ. Есть информация, что актриса теперь живёт с дочкой в Калифорнии и воспитывает двух внуков. Остаётся пожелать ей счастья!

6. Елена Майорова — трагический конец восходящей звезды

Елена Майорова: трагедия звезды «Завтра была война». Кадр из фильма «Забытая мелодия для флейты», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kinopoisk

Елена Майорова — актриса невероятной эмоциональной глубины, известная по ролям в фильмах «Завтра была война» и «Маленькая Вера», где она показала себя как мастер передачи сложных чувств. Театральная сцена была её главной любовью, а работа в «Современнике» принесла признание коллег и зрителей. Однако за внешним успехом скрывались внутренние переживания, которые, по словам близких, стали для Елены невыносимым грузом. Жизнь Майоровой трагически оборвалась в 1997 году при загадочных обстоятельствах, оставив глубокий след в истории советского искусства и сердцах поклонников, для которых её талант остаётся настоящим и неподдельным.

7. Наталья Гундарева — любимая актриса миллионов

Наталья Гундарева: как жила народная любимица. Кадр из фильма «Сладкая женщина», режиссёр Владимир Фетин, сценарист Ирина Велембовская / Kinopoisk. Кадр из фильма «Искушение», режиссёр Аркадий Сиренко, сценаристы Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий / Kinopoisk

Наталья Гундарева — это имя, которое ассоциируется с теплом, искренностью и подлинным талантом. Её героини были такими разными — от наивных и трогательных девушек до сильных и решительных женщин. Свою карьеру Наталья начала в 70-х годах, и с первых ролей стало ясно, что перед зрителями — актриса необыкновенного дарования. «Осенний марафон», «Одиноким предоставляется общежитие», «Зимняя вишня» — эти фильмы стали классикой во многом благодаря её игре. За пределами экрана жизнь Гундаревой была далеко не столь безоблачной. Несмотря на успех в карьере, личное счастье давалось ей с трудом. Два брака не сложились, и только союз с Михаилом Филипповым, актёром Театра имени Маяковского, стал для неё тихой гаванью. Но даже в семейной жизни Наталье пришлось столкнуться с трудностями. В 2001 году актриса перенесла инсульт, после чего больше не снималась. Она ушла из жизни в 2005 году, оставив после себя огромный след в культуре.