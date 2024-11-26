Актёр Рузиль Минекаев исполнит главную роль в фильме о Пьере Безухове

На питчинге кинопроектов, который недавно прошёл в Министерстве культуры России, продюсер Николай Янкин анонсировал создание нового фильма «Пьер», основанного на одной из ключевых сюжетных линий романа Льва Толстого «Война и мир». Проект, подготовленный компаниями «Реалпроект» и «Пионер», уже претендует на получение государственной поддержки. Съёмки фильма планируется начать в мае 2025 года, сообщает издание «Карл Маркс».

Янкин заметил, что роман Толстого неоднократно экранизировался. В последний раз это произошло в 1967 году, когда мир увидел культовый фильм Сергея Бондарчука. Больше российские кинематографисты не возвращались к этому произведению.

Новый фильм расскажет о событиях 1805 года, когда конфликт между Пьером Безуховым и князем Василием Курагиным стал частью борьбы за наследство на фоне политических изменений в Европе и Наполеоновских войн. В картине будут показаны детали, которые не раскрыты в книге и других экранизациях.

«Пьер» не станет очередной экранизацией знаменитого романа. Команда хочет показать малознакомые моменты из сюжета, передав атмосферу того времени и особенности политических конфликтов, которые важны как для России, так и для всего мира. Главные роли сыграют Рузиль Минекаев (Пьер Безухов), Виктор Сухоруков (князь Василий Курагин), а также Павел Табаков и Андрей Миронов.

Режиссёром станет дебютант Всеволод Воронов, который ранее работал как продюсер и сценарист. Художественным руководителем проекта выступит Федор Бондарчук, сын Сергея Бондарчука, чья экранизация «Войны и мира» 1967 года признана шедевром.

Проект готовился два года, за это время команда проработала все детали — от сценария до кастинга. Авторы хотят обновить визуальный стиль и глубже раскрыть психологию героев, чтобы картина стала более современной и понятной зрителям.