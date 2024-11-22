В Сети появились свежие кадры со съёмок фильма «Чебурашка-2» с актёром Гармашем

В Интернете появились новые фотографии со съёмок долгожданного продолжения картины «Чебурашка-2». Об этом сообщили представители пресс-службы ВГТРК в интервью для «Газеты.ru».

Съёмки фильма проходят в Сочи, на таких живописных локациях, как парк «Дендрарий» и санаторий «Орджоникидзе», где, согласно сюжету, обитает главный герой Гена, которого вновь сыграет Сергей Гармаш.

Среди других мест съёмок — парк «Ривьера», парк имени Фрунзе в Хосте, Сад русско-японской дружбы, музей Н. А. Островского, каньон Псахо и горные районы Красной Поляны. «Сочи по-прежнему остается одним из центральных мест действия фильма, особенно когда речь идёт о доме Гены. Именно здесь происходят ключевые события, включая трогательные и забавные моменты, которые затрагивают как жизнь Гены, так и его отношения с Чебурашкой», — отметил Сергей Гармаш.

В продолжении картины зрители познакомятся с молодыми версиями Гены (его сыграет Артём Быстров) и его супруги Любы (в исполнении Марины Коняшкиной). Это поможет лучше раскрыть личность героя, который стал более открытым и искренним благодаря жене. «Гена в молодости был замкнутым и сдержанным, предпочитая избегать любви. Но встреча с Любой изменила его жизнь», — делится Артём Быстров.

Кроме того, в съёмках участвуют такие актёры, как Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова и Наталья Щукина.

Сюжет продолжения будет посвящен адаптации Чебурашки к жизни с Геной, который постепенно начинает проявлять свою независимость. Методы воспитания, которые применяет сосед, начинают его раздражать, что приводит к новым семейным конфликтам. На фоне этих событий дом Гены оказывается под угрозой сноса.