Начались съёмки комедии «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой в главной роли

Компания «Майвэйстудия» совместно с телеканалом ТНТ начала съёмки комедийного фильма «Равиоли Оли», где главную роль исполнит известная поп-дива и телеведущая Ольга Бузова, сообщает «Бюллетень Кинопрокатчика». Премьера ленты запланирована на весну 2025 года.

Сюжет фильма разворачивается вокруг героини, которую обманом втягивает в авантюру мужчина по имени Вадим, роль которого исполняет Вольфганг Черни. Ольга неожиданно для себя становится владелицей убыточного пельменного завода в провинциальном городе Нижние Теплышки. Она попытается избавиться от нежеланного бизнеса, но в процессе осознает, что истинное счастье заключается не в материальных ценностях, а в людях и настоящей любви.

Режиссер и автор сценария — Андрей Никифоров, известный по работам «Герои анекдотов» и «Как друзья Захара женили». В актерский состав вошли Владимир Яглыч, который сыграет инженера Антона, Марина Федункив в роли горожанки Раи, Ева Смирнова, Максим Лагашкин и другие.

Продюсерами проекта стали Лика Бланк, Тина Канделаки, Аркадий Водахов и Марина Разумова. Оператором-постановщиком выступил Магомед Халухаев, а художником-постановщиком — Ольга Цыба.

«Равиоли Оли» обещает стать яркой комедией, которая не только развеселит зрителей, но и заставит задуматься о важных жизненных ценностях. Фильм сочетает в себе юмор и мораль, а также демонстрирует силу человеческого духа и стойкость перед лицом трудностей.

Ольга Бузова, ставшая известной после участия в реалити-шоу «Дом-2», сегодня является одной из самых востребованных исполнительниц на эстраде и входит в топ самых популярных блогеров России по числу аудитории. У неё более 24 миллионов подписчиков.