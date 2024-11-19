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19 ноября, 17:51

Ольга Бузова: свадебные планы и отношения с Олегом Майами

Певица Ольга Бузова на съемках шоу «Звёзды в джунглях». Обложка © Telegram / Бузова

Певица Ольга Бузова на съемках шоу «Звёзды в джунглях». Обложка © Telegram / Бузова

Ольга Бузова, известная российская певица и телеведущая, вновь оказалась в центре внимания, намекнув на возможные изменения в личной жизни. Недавно она была замечена в одном из московских свадебных бутиков за выбором платья, что дало повод для слухов о предстоящем событии. На кадрах, попавших в распоряжение «СтарХита», видно, как Бузова примеряет пышное платье с блёстками и вышивкой, соответствующее стилю «армянского шика».

Эти события происходят на фоне слухов о возобновлении романа с Олегом Майами. На недавнем сольном концерте в честь восьмилетия музыкальной карьеры Ольги, певица и Майами исполнили совместный трек «Такси», завершив выступление страстным поцелуем на сцене. Поклонники отмечают, что их отношения выглядят далеко не дружескими, а загадочные комментарии Майами под постами Бузовой лишь подогревают интерес публики.

Кроме того, Бузова активно демонстрирует кольцо с крупным бриллиантом на безымянном пальце, которое многие считают помолвочным. Ольга не скрывает, что в 2025 году планирует посвятить время созданию семьи и материнству, заявив: «В 2025 году я рожаю. Затем возьму год на такую творческую паузу. Побуду хорошей мамой, всё-таки нужно».

Однако не все верят в искренность намерений Бузовой. Некоторые считают, что выбор свадебного платья — часть пиар-кампании или подготовка к новому клипу. Скептики указывают на то, что столь публичная фигура, как Бузова, вряд ли станет покупать платье в обычном бутике, и подозревают, что кольцо — лишь часть образа.

Несмотря на все слухи и домыслы, Бузова продолжает интриговать публику, не раскрывая всех карт. Её личная жизнь остаётся предметом активного обсуждения, а поклонники и критики делятся на два лагеря: одни надеются на её скорое счастье, другие — на очередной хитрый ход в карьере. Но одно ясно точно: Ольга Бузова умеет держать внимание на себе и продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых звезд российского шоу-бизнеса.

Недавно Ольга Бузова выразила своё мнение о мужчинах, которые не платят алименты. Певица считает, что отец обязан обеспечивать своего ребёнка независимо от того, какие отношения сложились между родителями после развода.

Мать Ольги Бузовой хочет внуков от Павла Дурова
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Дарья Блинова
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