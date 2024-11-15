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15 ноября, 07:44

Мать Ольги Бузовой хочет внуков от Павла Дурова

Ольга Бузова с очаровательной мамой, Ириной Александровной. Фото © Telegram / Бузова

Ольга Бузова с очаровательной мамой, Ириной Александровной. Фото © Telegram / Бузова

Мама 38-летней Ольги Бузовой высказала мнение, что ее дочь могла бы стать матерью от Павла Дурова. Об этом сообщает портал «7Дней.ru».

В Москве прошел концерт Ольги Бузовой, посвященный восьмилетию ее сольной карьеры. На мероприятии присутствовали как коллеги певицы, так и ее семья. В разговоре с журналистами Бузова заявила о своем намерении стать мамой в 2025 году, что подтвердило и ее мать. Ирина Александровна считает, что Павел Дуров мог бы быть подходящим кандидатом для этого.

В 2024 году бизнесмен сообщил, что стал донором биоматериала и у него уже есть 100 детей по всему миру. По мнению Ирины Александровны, он подходит для роли отца.

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Кроме того, источник утверждает, что певица уже выбрала место для родов — это будет клиника в Лапино, где многие знаменитости стали родителями.

Стоит отметить, что у Бузовой был длительный роман с Давидом Манукяном, который завершился скандалом. Певица обвинила его в насилии и изменах. В настоящее время Ольгу подозревают в отношениях с Олегом Майами.

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Ранее Ольга Бузова всегда высказывает своё «фи» по поводу мужчин, которые не платят алименты. Неважно, по словам певицы, какие отношения сложились у мужчины с женщиной при расставании. Бузова пояснила, что ребёнок не должен страдать ни при каких обстоятельствах.

Марина Фещенко
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