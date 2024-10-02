Разлучница Костенко подтвердила, что Тарасов бегал за ней, когда был в браке с Бузовой

Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов долгое время отрицали, что начали встречаться, когда ещё он был в браке с Ольгой Бузовой. Однако сегодня поклонники заподозрили, что их водили за нос. В социальных сетях Костенко разместила фотографию, на которой позирует с огромным букетом. Интересно, что датируется снимок 1 октября 2016, то есть за месяц до развода спортсмена.