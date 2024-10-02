Разлучница Костенко подтвердила, что Тарасов бегал за ней, когда был в браке с Бузовой
Костенко дала понять, что встречалась с женатым на Бузовой футболистом Тарасовым
Сториз Костенко, доказывающая измены мужа. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kostenko.94
Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов долгое время отрицали, что начали встречаться, когда ещё он был в браке с Ольгой Бузовой. Однако сегодня поклонники заподозрили, что их водили за нос. В социальных сетях Костенко разместила фотографию, на которой позирует с огромным букетом. Интересно, что датируется снимок 1 октября 2016, то есть за месяц до развода спортсмена.
«Теперь-то мы знаем, что случайности неслучайны», — написала Костенко в сториз, отметив мужа.
Таким образом, она решила отметить дату начала отношений с Тарасовым. Хотя Ольга Бузова и говорила, что экс-супруг изменял ей с моделью до развода, до этого момента было мало фактов, доказывающие слухи о похождениях экс-полузащитника.
Ранее Life.ru рассказывал, что экс-игрок сборной России по футболу подарил своей супруге особняк, к которому привёл её, предварительно завязав ей глаза. Позже «Ветераны России» предложили футболистам отдавать часть гонораров на поддержку ВС РФ, а не тратить их на дорогую недвижимость. Призывом помогать стране общественники взбесили спортсмена.