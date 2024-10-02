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2 октября, 19:47

Разлучница Костенко подтвердила, что Тарасов бегал за ней, когда был в браке с Бузовой

Костенко дала понять, что встречалась с женатым на Бузовой футболистом Тарасовым

Сториз Костенко, доказывающая измены мужа. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kostenko.94

Сториз Костенко, доказывающая измены мужа. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kostenko.94

Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов долгое время отрицали, что начали встречаться, когда ещё он был в браке с Ольгой Бузовой. Однако сегодня поклонники заподозрили, что их водили за нос. В социальных сетях Костенко разместила фотографию, на которой позирует с огромным букетом. Интересно, что датируется снимок 1 октября 2016, то есть за месяц до развода спортсмена.

«Теперь-то мы знаем, что случайности неслучайны», — написала Костенко в сториз, отметив мужа.

Таким образом, она решила отметить дату начала отношений с Тарасовым. Хотя Ольга Бузова и говорила, что экс-супруг изменял ей с моделью до развода, до этого момента было мало фактов, доказывающие слухи о похождениях экс-полузащитника.

«Ветераны России» взбесили Тарасова призывом помогать стране и бойцам СВО
«Ветераны России» взбесили Тарасова призывом помогать стране и бойцам СВО

Ранее Life.ru рассказывал, что экс-игрок сборной России по футболу подарил своей супруге особняк, к которому привёл её, предварительно завязав ей глаза. Позже «Ветераны России» предложили футболистам отдавать часть гонораров на поддержку ВС РФ, а не тратить их на дорогую недвижимость. Призывом помогать стране общественники взбесили спортсмена.

Александра Мышляева
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