«Постарался — будь добр обеспечить»: Ольга Бузова осудила мужчин, которые не платят алименты
Ольза Бузова заявила, что отец должен обеспечивать своего ребёнка
Ольга Бузова. Обложка © Telegram / Бузова
Певица и телеведущая Ольга Бузова всегда высказывает своё «фи» по поводу мужчин, которые не платят алименты. Об этом артистка рассказала на концерт-вечеринке, посвящённой 8-летию её сольной карьеры, передаёт корреспондент Life.ru.
Ольга Бузова заявила, что мужчины должны обеспечивать своих детей и платить алименты. Видео © Life.ru
«Когда я имею прямой контакт с людьми, которые уклоняются от алиментов, я всегда высказываю своё фи. Ты постарался — будь добр обеспечить своего ребёнка», — подчеркнула Бузова.
Неважно, по словам певицы, какие отношения сложились у мужчины с женщиной при расставании. Бузова пояснила, что ребёнок не должен страдать ни при каких обстоятельствах.
Также артистка рассказала и о своих планах на ближайшее будущее. Она в 2025 году планирует родить ребёнка и выйти замуж. Певица хочет отдохнуть год, побыть хорошей мамой, а уже в 2026-м вернуться с большим сольным концертом. К слову, телеведущая назвала себя завидной невестой, на которой все хотят жениться.
А ранее Life.ru рассказывал, что экс-жена актёра Кирилла Емельянова — Екатерина Директоренко — обвинила его в неуплате алиментов на 700 тысяч рублей. По словам женщины, артист перестал выходить на связь, хотя раньше помогал двум сыновьям.