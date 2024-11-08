Петренко отдал Климовой ещё 5 млн алиментов, но снова остался должен

Игорь Петренко уже не один месяц возглавляет антирейтинг звёздных отцов – злостных неплательщиков алиментов. В феврале этого года его долг перед сыновьями от Екатерины Климовой накапал в размере 9,2 млн рублей. Но вскоре артист погасил 2,5 млн, а теперь и вовсе может покинуть позорный список, пишет kp.ru.

По данным ФССП, актёр погасил уже большую часть долга. Ему удалось выплатить ещё пять миллионов рублей. Таким образом, теперь на нём висят 2,369 миллиона рублей вместо девяти миллионов, как было в самом начале.

Петренко и Климова развелись десять лет назад. В 2015 году бывшие супруги заключили нотариальное соглашение, в котором зафиксировали размер алиментов. Точная сумма артистами не разглашалась. Но по тому, как быстро рос долг Петренко, можно предположить, что это около 500 тысяч рублей в месяц на двух детей — Матвея и Корнея. Вероятно, эта ноша оказалась непосильной для любимца публики. Важно учитывать и то, что его новая жена — Кристина Бродская — родила ему ещё трёх дочек.