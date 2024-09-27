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27 сентября, 06:16

Злостный неплательщик алиментов Петренко с барского плеча отвалил Климовой 2,5 млн, но остался должен

Актёр Игорь Петренко выплатил Екатерине Климовой 2,5 млн долга по алиментам

Актёр Игорь Петренко и актриса Екатерина Климова. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, ТАСС / Вадим Тараканов

Актёр Игорь Петренко и актриса Екатерина Климова. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, ТАСС / Вадим Тараканов

Рекордсмен по долгам по алиментам Игорь Петренко частично погасил задолженность. По данным SHOT, актёр выплатил экс-супруге Екатерине Климовой 2,5 млн рублей.

Статусом «злостного неплательщика» Игорь Петренко обзавёлся в начале этого года — в феврале долг по алиментам на сыновей Корнея и Матвея накапал до ₽9,2 млн. Сейчас Петренко должен около ₽6,7 млн.

Пара развелась в 2014 году после 10 лет совместной жизни. Сейчас Петренко женат, в новом браке у него три дочки. Екатерина Климова одна воспитывает четырёх детей от трёх бывших мужей.

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Ранее Life.ru уже рассказывал о том, что Петренко ищут судебные приставы. Актёр не заплатил 9,2 млн рублей алиментов своей экс-супруге. Артист должен был выплатить данную сумму на своих двух сыновей 15-летнего Корнея и 17-летнего Матвея.

Наталья Афонина
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