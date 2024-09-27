Злостный неплательщик алиментов Петренко с барского плеча отвалил Климовой 2,5 млн, но остался должен

Рекордсмен по долгам по алиментам Игорь Петренко частично погасил задолженность. По данным SHOT, актёр выплатил экс-супруге Екатерине Климовой 2,5 млн рублей.

Статусом «злостного неплательщика» Игорь Петренко обзавёлся в начале этого года — в феврале долг по алиментам на сыновей Корнея и Матвея накапал до ₽9,2 млн. Сейчас Петренко должен около ₽6,7 млн.

Пара развелась в 2014 году после 10 лет совместной жизни. Сейчас Петренко женат, в новом браке у него три дочки. Екатерина Климова одна воспитывает четырёх детей от трёх бывших мужей.