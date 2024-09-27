Злостный неплательщик алиментов Петренко с барского плеча отвалил Климовой 2,5 млн, но остался должен
Актёр Игорь Петренко выплатил Екатерине Климовой 2,5 млн долга по алиментам
Актёр Игорь Петренко и актриса Екатерина Климова. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, ТАСС / Вадим Тараканов
Рекордсмен по долгам по алиментам Игорь Петренко частично погасил задолженность. По данным SHOT, актёр выплатил экс-супруге Екатерине Климовой 2,5 млн рублей.
Статусом «злостного неплательщика» Игорь Петренко обзавёлся в начале этого года — в феврале долг по алиментам на сыновей Корнея и Матвея накапал до ₽9,2 млн. Сейчас Петренко должен около ₽6,7 млн.
Пара развелась в 2014 году после 10 лет совместной жизни. Сейчас Петренко женат, в новом браке у него три дочки. Екатерина Климова одна воспитывает четырёх детей от трёх бывших мужей.
Ранее Life.ru уже рассказывал о том, что Петренко ищут судебные приставы. Актёр не заплатил 9,2 млн рублей алиментов своей экс-супруге. Артист должен был выплатить данную сумму на своих двух сыновей 15-летнего Корнея и 17-летнего Матвея.