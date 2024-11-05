Актёра из «Кадетства» объявили в розыск из-за отказа платить алименты в размере 700 тысяч

Актёр Кирилл Емельянов, известный по сериалу «Кадетство», не платит алименты детям, его объявили в розыск. Об этом рассказала его бывшая супруга Екатерина Директоренко, которая после развода воспитывает двоих детей: 13-летнего Стёпу и 11-летнего Васю.

«Официально присудили самые минимальные — около 24 тысяч на одного ребёнка. Сейчас долг 700 с чем-то тысяч. Я периодически заглядываю к приставу, спрашиваю, как у нас там дела. Но там какие-то странные происходят истории. Говорят, что он в розыске», — рассказала Директоренко в программе «Звёзды сошлись» на НТВ.

На вопрос о причинах развода экс-жена ответила уклончиво, сказав, что их с Емельяновым пара всегда была странной. Она удивлена, что их отношения продлились аж восемь лет. Поначалу отец двоих детей помогал бывшей супруге, покупал сыновьям подарки, однако сейчас он совсем не выходит на связь.