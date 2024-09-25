Колбаса и салфетки: Пиар-директор Бузовой раскрыл секрет её скромного райдера

Во время гастролей в Екатеринбург Ольга Бузова удивила общественность своим скромным райдером. В нём нет ни лимузинов, ни частных самолётов и дорого алкоголя, а лишь самые элементарные вещи, которыми пользуются многие люди в будние дни. Пиар-директор артистки Антон Богословский объяснил, почему у неё минимум требований.

По словам представителя знаменитости, Ольга просит только то, что ей действительно необходимо. Например, в райдере исполнительницы хита «Без дел» есть отпариватель, который нужен для концертных нарядов или бумажные полотенца, которыми пользуются танцоры перед выходом на сцену. Кроме того, в списке требований можно увидеть чай с мёдом и лимоном, воду, фрукты, овощную нарезку, орешки, сыр и докторскую колбасу.

«Ольга просит только то, что ей действительно необходимо в данный момент, не озадачивая организаторов излишествами. В её гримерной действительно простой бытовой райдер в виде бутербродов для перекусов и воды. И необходимые для выступления вещи», — пояснил Богословский в беседе с URA.RU.

Продюсер Сергей Дворцов также заявил, что в отличие от некоторых других звёзд, у Бузовой весьма адекватный райдер. Он считает это заслугой её продюсера Арама Арчера, который сделал всё, чтобы публика любила певицу и приходила на её концерты за любые деньги. А приближенность к народу и отсутствие излишеств в райдере — один из этих пунктов.