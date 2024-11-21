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20 ноября, 22:56

«Я влюблена»: Бузова заявила, что чувства к Олегу Майами — это не игра

Ольга Бузова призналась в любви к Олегу Майами

Олег Майями и Ольга Бузова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86

Олег Майями и Ольга Бузова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86

Певица и телеведущая Ольга Бузова откровенно рассказала о своих чувствах к Олегу Майами. По словам артистки, эмоции, показанные в клипе «Такси», были подлинными.

«Я влюблена в Олега как в артиста. Я кайфую, когда он выходит с пацанами на сцену. Была на его сольнике — это вообще что-то невероятное. Думала, что просто взорвусь там от кайфа, мне нравится всё, что он делает на сцене. Поэтому могу за себя сказать, что точно не играла», — рассказала исполнительница в эфире Love Radio.

Олег Майями танцует с Ольгой Бузовой. Видео © Telegram / Love Radio

Олег Майами в свою очередь подтвердил, что их связь выходит за рамки стандартных творческих отношений, назвав происходящее между ними «просто любовью».

«У нас есть история, и мы этой историей решили поделиться. Много недовольных: «Вы нам пытаетесь пиар-роман вручить?» Мы ничего не делаем. Мы вообще кайфуем, если честно», — отметил певец.

«Мы очень счастливы»: Майами и Бузова слились на сцене в жарком поцелуе
«Мы очень счастливы»: Майами и Бузова слились на сцене в жарком поцелуе

Ранее Бузова была замечена в одном из московских свадебных бутиков за выбором платья, что дало повод для слухов о предстоящем событии. Кроме того, певица активно демонстрирует кольцо с крупным бриллиантом на безымянном пальце, которое многие считают помолвочным. Ольга не скрывает, что в 2025 году планирует посвятить время созданию семьи и материнству. Поклонники подозревают, что она состоит в отношениях с Майями, а загадочные комментарии самого певца под постами Бузовой лишь подогревают интерес публики.

Артём Гапоненко
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