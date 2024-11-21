«Я влюблена»: Бузова заявила, что чувства к Олегу Майами — это не игра

Певица и телеведущая Ольга Бузова откровенно рассказала о своих чувствах к Олегу Майами. По словам артистки, эмоции, показанные в клипе «Такси», были подлинными.

«Я влюблена в Олега как в артиста. Я кайфую, когда он выходит с пацанами на сцену. Была на его сольнике — это вообще что-то невероятное. Думала, что просто взорвусь там от кайфа, мне нравится всё, что он делает на сцене. Поэтому могу за себя сказать, что точно не играла», — рассказала исполнительница в эфире Love Radio.

Олег Майями танцует с Ольгой Бузовой. Видео © Telegram / Love Radio

Олег Майами в свою очередь подтвердил, что их связь выходит за рамки стандартных творческих отношений, назвав происходящее между ними «просто любовью».

«У нас есть история, и мы этой историей решили поделиться. Много недовольных: «Вы нам пытаетесь пиар-роман вручить?» Мы ничего не делаем. Мы вообще кайфуем, если честно», — отметил певец.