«Мы очень счастливы»: Майями и Бузова слились на сцене в жарком поцелуе

В Москве прошла вечеринка в честь 8-летия сольной карьеры Ольги Бузовой, на которую заглянул друг певицы Олег Майями. Недавно исполнители выпустили совместный трек, после чего поклонники музыкантов заподозрили их в отношениях.

Певица Ольга Бузова и Олег Майями поцеловались на сцене. Видео © VK / Love Radio

Так, на вечеринке певцы исполнили совместный трек, итогом которого стал жаркий поцелуй: Майями обнял певицу и поцеловал её в губы. Бузова засмущалась, после чего засмеялась. Однако ликование публики было недолгим, ведь после этого исполнитель объяснил свою любвеобильность.

«Мы очень счастливы, что вы всё узнали. Мы не видели никакого смысла чем-то делиться, потому что не было понимания, что между нами. Но нам приятно вместе. Мы иногда видимся, понимаем друг друга с полуслова, поддерживаем и сделали песню. Короче, Оля, я тобой горжусь, все эти люди тобой гордятся, ты большая молодец! Никогда не останавливайся!», — сказал Майями со сцены.